Anabel Fernández Sagasti no pudo disimular su enojo con Alberto Fernández por supuestas declaraciones contra el kirchnerismo

La senadora nacional mendocina del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, reaccionó ante la supuestas y escandalosas declaraciones que el presidente Alberto Fernández habría expresado respecto a cómo “terminar con veinte años de kirchnerismo”.

Concretamente, el portal El Destape Web publicó una nota en la cual el periodista Roberto Navarro dialogó con el mandatario nacional a fondo. Según trascendió, Fernández habría manifestado respecto a las elecciones primarias: "Vamos a unas PASO, por ejemplo, con (Jorge) Coqui Capitanich. Si él le gana al presidente, sale tan fortalecido que es un gran candidato para llegar a la presidencia. Si yo le gano, como Coqui será el candidato de Cristina (Fernández de Kirchner), seré el que termine con 20 años de kirchnerismo y puedo ganar las elecciones”.

La publicación de El Destape.

Por ello, la camporista y alfil de Cristina Kirchner, Anabel Fernández Sagasti, dijo en su cuenta de Twitter: "Me pregunto qué significa para quienes murmuran en off con periodistas querer 'terminar con 20 años de kirchnerismo'. ¿Privatizar YPF? ¿No trabajar para tener el salario en dólares más alto de LA como en el 2015? ¿Decirle no a las inclusiones jubilatorias?¿Seguir bajo los designios del FMI in eternum? ¿Terminar con la vicepresidenta? ¿Terminar con lo comenzó Néstor?".

"Es un dejavú constante el de un puñado dirigentes que pretenden esto. No se dan cuenta que el peronismo kirchnerista no es un eslogan que pueda terminarse con palabras. No se anoticiaron que el kirchnerismo construyó la alquimia entre el esfuerzo colectivo de un pueblo que quiere vivir mejor con representantes que los defiendan sin especulación, sin temor y sin tibiezas. Es necesario volver al coraje de Néstor para combatir el embate neoliberal", completó Fernández Sagasti.

No se anoticiaron que el kirchnerismo construyó la alquimia entre el esfuerzo colectivo de un pueblo que quiere vivir mejor con representantes que los defiendan sin especulación, sin temor y sin tibiezas. Es necesario volver al coraje de Néstor para combatir el embate neoliberal — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) March 6, 2023

En el presunto intercambio entre el presidente Fernández y Navarro, el jefe de Estado nacional también habría asegurado que "el frente mide 32 puntos, Cristina tiene el 45 por ciento de eso, yo una cuarta parte. Pero ella no va a ser candidata, sin Cristina en la cancha el que mejor mide soy yo”.

Según señala LA NACIÓN, dichas declaraciones fueron negadas por la Casa Rosada.