La advertencia del intendente de Rosario sobre las bandas narco: "El narcotráfico penetra a todas las instituciones"

Pablo Javkin es intendente de Rosario y se convirtió en un protagonista político relevante en la lucha contra la violencia en esa ciudad, a pesar de que no tiene policía a su cargo, ni facultades para tomar decisiones estructurales. Incluso su rol hasta redefine la función de un jefe comunal. Javkin está en política desde la adolescencia, es "nacido y criado" en Franja Morada, con la que llegó a ser presidente de la FUA. Dejó el radicalismo, se unió a la Coalición Cívica y luego fundó "Creo Rosario", partido que integra el Frente Cívico y con el que llegó a la intendencia.

Javkin asegura que es imposible luchar contra las organizaciones narco de manera aislada y que no es un problema de Rosario, sino del país. Así, afirma que el conurbano, CABA, Córdoba y otras provincias viven situaciones similares.

"En Rosario no se fabrican armas, ni droga. Las organizaciones atraviesan todo el país y salen por Rosario", expresó. Entre los dos problemas estructurales que marca como relevantes está la oferta de vida que encuentran en las banda narcos los jóvenes, la facilidad para operar desde las cárceles y la permeabilidad en la política y todas las instituciones por el dinero que manejan.

Esa Ciudad, que es cuna de la cultura, el deporte y la vida social argentina, hoy vive una realidad que duele. MDZ habló con Javkin.

- ¿Cómo has vivido los tiempos, con el impacto de la muerte de Máximo en el barrio Los Pumitas, lo simbólico de meter a Messi, donde lo amenazaron a él y también a vos?

- Lo que vive cotidianamente nuestra ciudad tiene que ver con una combinación de factores pero tiene que ver con un origen carcelario. El 95% de estos hechos involucran temas que se gestionan desde la cárcel. En otros hechos, como la amenaza a Messi y la que me involucra, no se puede descartar de ninguna manera que estén involucradas algún tipo de acción de fuerzas de seguridad, por las características del hecho, por la forma en que se da y porque difícilmente las bandas narco tenga algún tipo de actuación política.



- ¿Sirve el refuerzo nacional, hay coordinación; ustedes pueden confiar en la Policía?

- Si uno puede tener una presencia nacional, es fundamental en la coordinación, precisamente por el planteo que me hacés de la confianza o no en la Policía. El cruce en el territorio de distintas fuerzas garantiza de algún modo que se impidan situaciones de impunidad o de arreglo con las bandas que es lo que puede pasar con el dominio de una fuerza. Además, siendo un delito federal, el expertis de las fuerzas federales es decisivo que tiene un enorme privilegio logístico; pues la causa yo creo del problema, el expertis de esas fuerzas es fundamental, como sería el caso de Prefectura en el río.

- ¿La mayoría de los muertos son jóvenes y de zonas particulares...que pasa con esa generación? Encuentran una salida más rápida al servicio de esas organizaciones que en la vida convencional?

- Los jóvenes obviamente tienen una oferta más corta de una vida que termina muy mal, pero que en el durante guarda expectativas que evidentemente el resto de la sociedad no le podemos dar. Creo que hay que concentrarse en dos debates: uno el debate sobre el consumo y cómo evitar el consumo y formar en los chicos sobre las consecuencias del consumo de estupefacientes y por otro lado generar alternativas, que es lo que estamos tratando de hacer con la Universidad y otras organizaciones que tienen que ver con la economía del conocimiento, de lo que van a ser el trabajo bien remunerado del mundo que viene.

- ¿Es un problema nacional que se puede expandir?

- Claramente es un problema nacional que tiene sus características particulares por lo que te mencionaba de la logística. Pero seamos claros: ni las drogas ni las armas se producen en Rosario; vienen e ingresan del resto de la Argentina. Atraviesan Argentina y utilizan a Rosario como salida de esa droga. Hemos tenido en las últimas semanas una operación muy fuerte detectada, con allanamientos e incautación de droga que venía del conurbano hacia Rosario. Claramente es un problema federal. Hay zonas en el conurbano, en la Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, que están muy ligadas a la economía del narcotráfico y que tienen hechos muy similares a los que vivimos en Rosario, a lo mejor no en cantidad, pero son similares.



- Los procuradores de todo el país dijeron que hay riesgo de que el narcotráfico copte las instituciones del Estado si no se hace algo. ¿Puede pasar?

- El narcotráfico, por el volumen de dinero que maneja penetra a todas las instituciones. La Argentina tiene una enorme debilidad. El trabajo de la Procunar, de la UIF, de los juzgados federales es clave. El control del financiamiento de las campañas, de las actividades que son usadas para el lavado, es clave. En un país que tiene debilidad institucional, el trabajo de inteligencia es muy importante en el control del circuito del dinero, porque si no por supuesto que penetra en las instituciones.



- Uno relaciona la tarea de un intendente con el “ABL”...vos estás en medio de la pelea por la seguridad y el crimen organizado...pero sin herramientas...no manejás la policía…

- Yo he tomado una decisión que por supuesto está alejada de las tareas del “ABL”. Pero tiene que ver con un rol que mis vecinos me reclaman y que yo asumo con mucha responsabilidad. Es pelear y gritar para que nos den lo que necesitamos, para que nos cuiden. Para que nos dejen trabajar para ver cómo se dispone la policía en el territorio, para todo lo que tiene que ver con eso. Para que quienes tienen armas y ley para cuidarnos, que no somos los municipios, pero que sí vivimos en carne propia lo que pasa en el territorio, tenga una acción efectiva. Eso lo voy a hacer. No importa el costo o no costo; es una obligación que uno tiene cuando la ciudad en la que gobierna se atraviesa una situación como esta. Rosario hace mucho que lo sufre y hay que encontrar un punto de inflexión. Yo creo que se va a dar si damos esta pelea, si planteamos que Rosario es parte de la Argentina, que nadie puede imaginarlo como un enclave ajeno, como muchas veces se ha intentado hacer.

- ¿Has tenido cambios en tu vida cotidiana?

- No tengo cambios en mi vida cotidiana. Vivo en mi ciudad como he vivido siempre. Es algo muy característico de Rosario. No tengo ningún cambio porque ese es el punto que no queremos cruzar, es lo que vamos a defender.

- ¿Puede ser un tema de debate profundo este año o las campañas se lo comen?

- Sin duda, si las campañas no se centran en esto no van a poder conectar con lo que la sociedad discute. Debemos tener discusión sobre este tema en la campaña; pero discusión que tenga que ver con encontrar acuerdos, no con especular con el voto. Una declaración fuerte puede calmar un enojo, pero no va a resolver el problema, sin lugar a dudas.



- ¿Pueden quitarle el estigma a Rosario?

- Rosario no tiene un estigma; Rosario tiene un problema. Repito: se materializa en Rosario, pero es un problema de la Argentina. El país se tiene que sacar el estigma de carecer de inteligencia criminal penitenciaria, de carecer de inteligencia para detectar bandas que introducen armas en el país, de carecer de una UIF efectiva, de tener control de movimientos de dinero; de carecer de un FBI, de fuerzas federales que sean federales de verdad. Eso es lo que haría que Argentina se saque el estigma.