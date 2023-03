Wado de Pedro: "Juntos por el Cambio tiene que explicar dónde está la plata de la deuda"

Wado está convencido de lo que hace, cree que el Frente de Todos es competitivo, quiere combatir el bullying, apuesta por el peronismo y la militancia de base y cree que lo peor que le puede pasar al país es que los dirigentes que tuvieron cargos de peso en el Gobierno de Fernando De la Rúa, vuelvan al poder. Sin vueltas, el ministro de Interior accedió a una charla en la que dejó en claro sus ambiciones y la autocrítica que hace del desempeño del Frente de Todos desde que asumieron en diciembre de 2019.

Es el militante que vio cómo asesinaban a sus padres, que apuesta por los derechos humanos y cree que hay que cerrar la grieta desde la política. Conoce y sabe de lo que habla cuando habla del discurso del odio, cree que la oposición es parte del problema y que sólo con el peronismo el país podrá salir de la crisis.

- Eduardo “Wado” de Pedro, ministro de Interior, ¿cómo va todo? ¿A qué hora arrancaste hoy?

- Mira, hoy arranqué a las seis de la mañana, hicimos una gira por la zona sur, estuvimos en Lomas con Martin Insaurralde, con el gobernador, la verdad pude tener de esos encuentros y actos que uno disfruta mucho. Primero estuvimos inaugurando un hospital en Lomas, muy bueno, y después algo más lindo todavía, la provincia de Buenos Aires recuperó junto con Nación también el plan Conectar Igualdad y hoy entregaron computadoras, las famosas netbooks, a algunos pibes y a algunas pibas dentro del marco de un programa de 250.000 equipos. Y la verdad es que el gobernador Kicillof me pidió que les hable, pero que les hable de bullying.

Yo estoy en campaña. Sí, estoy armando una campaña nacional contra el bullying. Surgió hace poco en el medio de la pandemia, muchos padres y muy muchas madres veían que por las consecuencias de la pandemia se estaba dando mucho el ciberbullying en los chicos, en los Zoom, en los foros, en las redes y me pidieron.



- Y está subestimado el bullying, es algo que nosotros cuando éramos chicos era tomar de punto, pero no se hablaba del bullying, no se tenía conciencia concreta de lo que le genera al otro para el resto de su vida...

- Eso con las redes sociales tomó otra dimensión. Una cosa es decirle a alguien algo personalmente y otra es escribir y mandar un enter, con lo cual esa agresividad y esos discursos de odio que se ven en las redes sociales, en cualquier ámbito, en el fútbol, en la política, se agravan. Los vínculos entre los pibes y las pibas en la escuela por las redes también se volvió un poquito más violento y hoy tuvimos una charla muy pero muy linda, porque yo les explicaba que cuando era pibe sufrí el bullying, por suerte no de mis mis compañeros, sino de lo más grandes. Hoy las campañas son para despertar el liderazgo de las pibas y los pibes que frenan y que cortan las cadenas en las redes o que se meten para evitar el maltrato.

- Tu infancia en Mercedes, pienso ahora ¿hace cuánto no vas?

- Esto estuve el fin de semana. Sí, voy todos los fines de semana.

- ¿Sigue siendo tu refugio?

- Estoy viviendo en Mercedes, todos los días seis y media llevo a mis hijos al colegio y de ahí me vengo para Buenos Aires. Mercedes para los que no saben, es una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires, una ciudad típica de 60 o 70 mil personas que mantiene esa cultura, esa tradición, esa vida en sociedad. Todavía van al mismo club los hijos del intendente y los hijos de cualquiera.



- Es una pelea cultural que hay que dar esa identidad del interior. Lugares donde están todos mezclados y eso hay que cultivarlo, es un esfuerzo de la política también...

- Yo como ministro del Interior, si hay algo a lo que me dediqué y me estoy dedicando fuerte es a ver cómo podemos generar arraigo, cómo podemos hacer que todas esas ciudades y esos pueblos como los nuestros, puedan seguir dándole oportunidades a los pibes y a las pibas, porque sé lo que es. Los que viajamos a la Ciudad de Buenos Aires en busca de oportunidades, en busca de trabajo, a estudiar, sé lo que es cuando te choca con la realidad. La realidad a mí me tocó, esto para los más pibes, me tocó venir en los 90', donde había colas de pibes y pibas para un puesto de un empleado en un kiosco, de una fotocopiadora. Recordemos que en diciembre del 2001 la Argentina terminó con un 25% de desocupación. Si me digo uno de cada cuatro, sí, claro, uno cada cuatro. Hoy es cierto, tenemos muchos desafíos, tenemos niveles bajos de desocupación y tenemos el problema de los salarios que no alcanzan, pero recordemos a los más pibes y a las pibas que hace muy poquitito en el 2001, con algunos personajes...



- Vigentes...

- Sí, Patricia Bullrich por ejemplo. Acabo de ver recién cómo se festeja el acuerdo entre López Murphy y Patricia Bullrich, dos ministros de Fernando De la Rúa que terminaron con la Argentina fundida y prendida fuego.

- Ahí me acuerdo de la imagen de ese cuadro, con el pelo bien, bien negro y rulitos diciendo soy igual, de hijos. Vos siendo fundador de la agrupación, en una situación muy triste porque era una imagen muy similar a la dictadura. ¿Qué te acordas?

- Mirá, eso fue una situación bastante traumática para mí, sobre todo por mi historia, se me pasaban por la cabeza muchísimas cosas muy feas. Obvio, tuve sensaciones de peligro, de muerte, estaba recibiendo la amenaza literal. Después terminé internado en el en el Hospital Argerich, pero sobre todo visto desde estos años, el recuerdo nuestro es muy cercano. Parecía que la globalización se llevaba hasta las banderas y las camisetas de los países.



- Bueno, hay gente trabajando para eso también...

Sí, siempre, pero eso terminó en el 2001, el megacanje, el blindaje, la negociación con el Fondo Monetario Internacional y cuando llegó Néstor volvió con un discurso bastante de sentido común diciendo "che, si hay otros países que pueden desarrollar sus industrias, ¿por qué nosotros no? Si Brasil tiene una fuerte corporación industria tal que gobierne quien gobierne mantiene un perfil productivo, ¿por qué no Argentina?". ¿Por qué tenemos que bancarnos 25% de desocupación? ¿Por qué 50% de pobres? ¿Por qué tenemos que resignarnos?



- Lo escuchaba a Alberto planteando esta situación de "somos el segundo país que más creció después de China el último año, los indicadores de la macro me asisten para pensar que podamos reelegir, hay un contexto favorable de lo que viene", y lo que yo siento es que buena parte de la opinión pública no ve esos datos de la macro cuando va al almacén.

- Dentro de la coalición de Gobierno hay algunos dirigentes que también pensamos como lo que vos ves. Y lo pensamos porque militamos, porque vivimos en la cuestión del día a día, y mucha gente nos votó para una cosa que no se pudo. Es cierto, una pandemia, una guerra, una sequía muy fuerte, que son datos muy importantes y no opinables. Pero también es cierto que cuando decíamos se está manejando mal con el comercio internacional, no se está en la gestión, no se está gestionando con firmeza algunas herramientas que tiene el Estado para evitar el saqueo de los mismo vivos de siempre. Cuando decimos eso tiene que ver con que sabemos las consecuencias de administrar y gestionar mal, como lo hizo Martín Guzman y Matías Kulfas. Les faltó decisión, firmeza y orden en controlar a los mismos vivos de siempre, que son los que saquean la Argentina de hace muchísimos años.

- ¿Qué paso con la expectativa que te generaba ese Frente de Todos pujante, de Maria Eugenia Vidal yéndose con casi 20 puntos abajo, Mauricio Macri con ocho, qué pasó en el medio? No vale decir ni Guerra, ni ni Macri, ni Ucrania, ni sequía.

- Bueno cuando te toca gobernar es muy difícil no tener en cuenta las consecuencias internacionales. Cuando nosotros vimos desde el Ministerio del Interior que se venían tres años de sequía porque era el ciclo de la niña, lo que hicimos fue organizar un viaje a Israel con diez provincias, con diez gobernadores, para empezar a diseñar una Argentina que pueda producir pero que tenga en cuenta el mundo nuevo.



- Estamos hablando de energía hídrica, de los líderes del mundo de una empresa estatal de agua.

- Estamos hablando de mis abuelos, yo soy productor agropecuario, cuarta generación, de la ciudad de Mercedes. Mi abuelo sabía que concentraba el maíz entre el 24 y el 31 de diciembre, le caía la lluvia en la floración y caía la lluvia entre el 24 y el 31. Bueno, eso no pasa más, entonces desde el Ministerio dije, cómo hacemos para potenciar esa matriz productiva que es la agropecuaria en un mundo con un cambio climático que no nos va a dar más. Obvio, el régimen de lluvia que conocíamos no nos va a dar más, el caudal de los ríos que conocíamos no nos va a dar más, el agua bajo superficie que conocíamos no nos va a dar más, la misma nieve obvio que no, por ende no nos va a dar más el agua que circula por los arroyito, por los ríos. Por ende hay que planificar quiénes son los que mejor resolvieron los tema del agua: Israel, Países Bajos y algunos países más, y ahí fuimos con diez gobernadores, la diferencia que vemos es en cómo abordamos los temas y eso lo hicimos sin distinción política.



- Este fin de semana veía que Massa filtra a través de los medios, algo que es normal de los políticos, las operaciones, le pase a Juntos por el Cambio también. ¿Cómo te llevas con eso? Yo he leído que vos sos el monje negro, el López Rega de no sé que cosa, un personaje que se planta en los medios.

- Mira, la realidad es que no estoy metido en el mundillo de las discusiones internas. El sábado estuve en un plenario federal de una agrupación y les dije empecemos a hablarle a los jóvenes, los jóvenes que nacieron después del 2000, empecemos a identificar todas las consecuencias que tienen que ver con lo que sufre el bolsillo de la gente, hoy la mayoría tiene que ver con la deuda que se tomó en el Gobierno de Cambiemos. O sea, otra vez los mismos personajes que nos metieron en un problema que es la deuda con el Fondo, la deuda con el sector financiero internacional, los que pidieron la deuda, los que fugaron el 84% de la deuda que pidieron son los que hoy dicen tener la solución, son los mismos que prendieron fuego la Argentina en el 2001.

No es que quieren prender fuego el Banco Central, son las ideas de Domingo Cavallo. Yo le quiero pedir a los pibes que lean un poco el plan económico de Domingo Felipe Cavallo, son los mismos que fundieron la Argentina y que hoy vuelven otra vez después de haber fracasado. Porque recordemos que en el 2015, los trabajadores y trabajadoras argentinas tenían el salario más alto de la región. Hoy Horacio Rodríguez Larreta dijo que las reservas del 2015 eran muy altas, que hoy no tenemos las mismas reservas que en el 2015. Nicolás Dujovne dijo que ellos recibieron en el Gobierno más desendeudado del mundo, es más, decían que era como algo gracioso. Es abusar, es corromper a dirigentes nacionales para saquear la Argentina.



- Entonces ayúdame a entender la pregnancia del discurso de Javier Milei en lo más jóvenes y no tanto. Yo veo encuestas que incluso me pasan del Frente de Todos, donde es un tipo que hoy orilla los 20 a nivel país. ¿Cómo acaba eso?

- Mira, entiendo que la pandemia generó un daño importante, la pandemia y la forma de salvar vidas a nivel mundial fue con determinadas cuarentenas. Bueno, esas cuarentenas generaron un malestar y la palabra libertad, cuando vos tenés que estar encerrado, es muy acorde a lo que la gente necesita. Eso fue y es muy fuerte, con lo cual la no recuperación del poder adquisitivo, como se pensaba, es otro de los motivos donde la insatisfacción social canaliza en el que más putea.

Pero yo le quiero decir que las ideas económicas son las que implementó Cambiemos entre el 2016 y el 2019 y son las consecuencias que se ven hoy. Las ideas económicas son las que terminaron en el 19 y 20 de diciembre, con lo cual me parece que si analizamos la historia reciente, los años de progreso, de poder adquisitivo, de irte de vacaciones, de poder progresar, de comprarte una casita, un departamento, de ampliar tu casa, de conseguir trabajo, de que tus hijos puedan anotarse en una universidad, de conocer en Mar del Plata, la Patagonia, fueron los años donde se pensó un modelo de desarrollo productivo nacional con intervención del Estado. Intervención sobre todo, para poder para hacer crecer el poder adquisitivo, para que el salario valga más. Yo digo siempre las empresas funcionan, el 80% de las empresas argentinas funcionan, si el argentino tiene plata para comprar.



- La famosa frase "el Estado te salva" me hace acordar de lo que está pasando en Suiza, que el Credit Suisse termina pidiendo la escupidera, ¿qué cambió del rol del Estado que ahora empieza a ser de nuevo un debate en diferentes lugar del mundo, no?

- Y en Argentina hay una corriente que lleva más de 100 años diciendo que el Estado tiene que desaparecer y todas las potencias del mundo tienen un Estado potente, inteligente, ágil, con recursos, con capacidad de administrar y controlar con firmeza a los que saquean los recursos de la Argentina.



- Ahora, perdón, cuando pienso en esto pienso el rol del Estado que en el Frente de Todos tiene heterogeneidad y en algunos temas antagonismos. Por ejemplo, Jorge Ferraresi inaugura una plaza de Chávez en Avellaneda y Sergio Massa dice que es una dictadura. ¿Dónde está parado?

- Nosotros tenemos una posición histórica que tiene que ver con Argentina tiene un nacionalismo sano, que es gestionar el Estado argentino en pos de la felicidad de los argentinos y las argentinas. Somos una fuerza nacional con tradición, con una cultura, con una visión económica. Le podes llamar la tercera posición si querés, que tiene que ver con el posicionamiento de la Argentina en pos de las necesidades. Y tenemos nuestro valor en nuestra filosofía. Somos tremendamente humanistas, vemos a las personas y a la libertad en el centro de todas las decisiones. El papa Francisco muy bien refleja lo que pensamos del hombre de fe, soy seguidor de Francisco, estudioso de Francisco. Todos sus artículos tienen que ver con recomponer el tejido social con que nadie se salva solo, con que hay que tener dirigentes con olor a pueblo al lado de la gente, con cercanía.



- Quiero hacerte un ping pong antes de irme. Bien cortito y al pie. ¿Cristina candidata sí o no y por qué?

- La gente confía en Cristina, pero es una decisión muy personal.



- Qué tiene que ver "Lucha y vuelve" con ella que dice "yo no voy a estar en una boleta", y la militancia diciendo larga vida a Cristina. ¿Cómo se conjuga?

- Esas son dos verdades que coexisten. Hay obviamente uno operativo clamor.



- Hay cierto consenso de que vos sos uno de los cuadros que pudiera competir por la presidencia en una interna de las PASO. ¿Te interesa, te da lo mismo, es un sueño, te jode? ¿Qué te genera?

- Mirá, cuando hice con los gobernadores de todas las provincias un plan de desarrollo federal, lo hice y lo hago pensando en mis hijos, pensando en las futuras generaciones, pensando en dejar un plan estratégico que pueda generar lo que hablábamos antes, que la gente pueda vivir en el lugar en donde nació, que el norte Argentina y que la Patagonia se puedan desarrollar. Se puede aportar desde donde sea, soy una persona que disfruta cuando la transformación se hace carne. Disfruto poder ver como pude ver hoy a los pibes recibiendo una compu y que sufre cuando esa compu se cortó como se cortó en el 2015.



- Tenes una forma muy interesante de charlar sobre dictadura o sobre historia de los setenta. Para los que no saben, sos producto de ese dolor, de esa generación que quedó signada por eso y más esa forma trágica que habiendo sido parte de los que padecieron la historia, habla sin rencor. Muchos hablan desde el rencor, empezando por Cristina. Qué te pasa cuando ves, por ejemplo, que a la hija de Santucho la van a indemnizar y al rato tuitea la hija del coronel Ibarzábal (asesinado por los terroristas del ERP) "Así me devolvieron a mi viejo, adentro de una caja metálica pesando 35 kilos, muerto". Qué te pasa con esa coexistencia de situaciones, qué le dirías vos a esas dos familias.

- Mira, primero, por lo que decías de Cristina, hay un discurso muy bueno en estos años que no nos guía ni el rencor, ni el odio. Yo hice política, creo que a partir de 2004. Digo de manera formal porque Néstor nos convoca, antes fui un militante de derechos humanos donde vimos que la clase política no tomaba las decisiones que tenía que tomar. No tiene ni la valentía ni el coraje para tomar las decisiones que le den a las futuras generaciones una democracia firme, resolviendo los problemas de la impunidad. La famosa película Argentina, 1985 y el famoso juicio a la juntas para los pibes, las pibas y toda la gente que se condenó, después terminó libre por la obediencia debida, punto final y los indultos. Con lo cual nuestra militancia, nuestra forma de ser y concebir, es más que nada pensando en la Argentina, que es obvio que soñamos con reconciliación. Yo no me voy a convertir en lo que estoy desafiando ni peleando. Yo creo que le gané a la dictadura militar, les gané porque soy feliz y ellos quizás tenían otro plan. Yo además fui secuestrado, con lo cual estoy viviendo con mi familia biológica, tengo mi propia familia y soy feliz, con lo cual para mí ese sí es una victoria personal y quiero la felicidad de todos, de todos.



- Incluso de los hijos de los coroneles.

- Por supuesto. A ver, no hay posibilidad de que tengamos felicidad en esta hermosa Argentina con ese nivel de vida, con ese nivel de rencor. Es un país que no va. Las madres, las abuelas y los hijos, venimos dando el ejemplo.



- ¿No te parece que Hebe de Bonafini tuvo un discurso de rencor y odio?

- Hebe tenía un diagnóstico económico y un diagnóstico político de la dictadura militar, y dio la discusión en ese sentido, jamás generó ninguna acción. Y también digo si como sociedad resaltamos más lo que resta que lo que suma... Me parece que hoy hay un gran consenso de que Argentina le dijo nunca más a la violencia política, hay un gran consenso en que los responsables de ese genocidio tienen que estar en la cárcel. Pasó en el dos por uno, obvio. La Corte quiso retroceder un poco en el Gobierno de Cambiemos y la sociedad dijo que no, el diario La Nación volvió a ser una editorial parecida a la teoría de los dos demonios y todos los periodistas se juntaron en la redacción y dijeron esto no, no lo digo yo. Hoy hay una etapa superada por nuestra generación, por las generaciones de periodistas, de dirigente de políticos, de las fuerzas de seguridad y siempre queda gente que por ahí del otro lado, reivindica el genocidio.

- Algo que me quiera decir no se ha preguntado o estamos bien.

-Así está.



-Gracias por tu tiempo.