Qué dijo Alfredo Cornejo tras la declinación de Mauricio Macri a una candidatura presidencial

El senador nacional y precandidato a gobernador de Mendoza por la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo, se refirió a la decisión que tomó Mauricio Macri este domingo sobre no postularse para la Presidencia de la Nación. "Todo su trabajo en estos tres años ha sido en pos de la unidad de Juntos por el Cambio", sostuvo.

"Todo su trabajo (el de Macri) en estos tres años ha sido en pos de la unidad de Juntos por el Cambio. En diciembre del 2019, enero del 2020 y gran parte del 2021 había una propensión a la desunión de Juntos por el Cambio. Habían operaciones externas del Gobierno. Ahí actuó muy bien él. Yo era presidente del radicalismo, así que conviví en la mesa de Juntos por el Cambio en ese proceso. Y él actuó a favor de la unidad todo el tiempo", dijo Cornejo en diálogo con Radio Rivadavia.

Y añadió: "Me parece muy sólida su posición y positiva para la coalición. Cuando yo era presidenta de la UCR y Patricia Bullrich lo era del PRO, en 2021 competimos en PASO en 17 de las provincias en las que fuimos unidos. Y se compitió con PRO y radicales mezclados. En la general sacamos más que en la sumatoria de la competencia en las PASO. Son los casos de Santa Fe, Córdoba, Tucumán... Es decir que la PASO fue virtuosa para Juntos por el Cambio".

"Me parece que eso que se experimentó es el mejor camino para lo que viene", aportó Cornejo y, en sus redes sociales, ratificó que "el gesto de @mauriciomacri me parece muy positivo para Juntos por el Cambio. En estos tres años ha contribuido a la unidad de la oposición. Ahora, no debemos temerle a la competencia para dirimir las candidaturas".