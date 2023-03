El inquietante gesto de Julio Cobos con Omar De Marchi que agita la interna de Cambia Mendoza

Mientras la interna entre radicalismo y el PRO de Mendoza recrudece de cara a las definiciones por las elecciones provinciales de 2023, algunos referentes de ambos partidos no temen a la hora de mostrarse juntos. El exgobernador radical, Julio Cobos, acompañó a De Marchi y a la cúpula del PRO en el inicio de sesiones de Luján debido a que es vecino del municipio mientras Alfredo Cornejo presentaba candidatos en el Sur, uno de ellos del PRO disidente.

En el Parque Cívico Luján asistieron casi 800 vecinos y se destacó la presencia de Omar De Marchi junto a Julio Cobos. "Orgulloso de la enorme tarea que hace @SebaBragagnolo en nuestro querido #LujanDeCuyo Junto a cientos de vecinos, participé del inicio de sesiones ordinarias del @hcdlujandecuyo donde el intendente rindió cuentas y proyectó Luján hacia el futuro. Plan, Equipo y Decisión", dijo el diputado del PRO al respecto.

Sin embargo, lo que sorprendió de la publicación de De Marchi no fueron sus declaraciones, sino la foto. En la imagen, se lo ve al lado de Julio Cobos en lo que fue un día lleno de acusaciones y denuncia de operaciones en la interna de Cambia Mendoza, sobre todo del lado del diputado contra el sector de la UCR que lidera el senador Cornejo.

Y en declaraciones a la prensa sobre su decisión de ir por fuera o dentro de Cambia Mendoza, agregó: "Lo que indica la ley es que la fecha está puesta para el 12 de abril, allí resolveremos la integración de los frentes electorales" y remarcó que su equipo "está ocupado en los problemas de la provincia y no en cuestiones políticas, porque a la gente no le interesan estos temas sino la inflación, problemas reales".

"Hay quienes creen que las instituciones se manejan de manera unipersonal. Entonces filtran por detrás que tal persona dice tal cosa y no es así. Horacio Rodríguez Larreta en su visita a Mendoza dijo claramente que hay que trabajar para la unidad y que en Mendoza hay dirigentes importantes, responsables. De Buenos Aires no van a resolver los problemas de los mendocinos", agregó De Marchi.

Al ser consultado sobre algunos guiños con el PJ o algunos dirigentes del kirchnerismo local, De Marchi afirmó: "Una cuestión que se ha instalado en Mendoza es que hablar con un adversario político es casi un pecado. La única manera para construir una provincia con transformaciones fuertes es un acuerdo con todos. Hay que ponerse de acuerdo con el que piensa distinto, hacerlo con los que piensan igual es muy fácil. El diálogo es un valor".

En paralelo, Cornejo presentó candidatos en el Sur

El precandidato a la Gobernación por Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo, estuvo en dos departamentos clave que desdoblan las elecciones presentando candidatos mientras todo esto sucedía en Luján de Cuyo. En primer lugar, lanzó al precandidato a intendente de Tunuyán Emanuel Mendez, en la nueva sede del PRO. Justamente Mendez es parte del PRO que no forma parte del "demarchismo".

"Él es el mejor representante del anti populismo que Tunuyán pueda tener. En esta elección no solo elegimos intendente y concejales, sino también un cambio cultural", dijo Cornejo al respecto.

Mientras que en San Carlos presentó a su cuñado "Silvito" Pannocchia. "Su trayectoria social y emprendedora habla de lo bien que puede representar a los sancarlinos. Es capaz de poner valor lo mejor del departamento con su espíritu pujante, y trasmitir a las y los vecinos que hay un San Carlos con oportunidades reales que nos está esperando", aseguró el senador de la UCR.

Y, por supuesto, las críticas a De Marchi no tardaron en llegar, aunque no en la voz de Cornejo, sino de otros integrantes de Cambia Mendoza. Julio Totero fue parte, también con el exgobernador, del lanzamiento del libro "Más allá del liberalismo y el populismo" de Federico Poli. Y el empresario lanzó: "No venimos a generar cuestionamientos, agradecemos la integración que nos han dado y no damos lugar a la especulación como otros referentes políticos de la provincia".