Alerta en áreas críticas por el apagón

El apagón masivo que sufre Mendoza y otras provincias afecta de manera dramática a los servicios básicos. El problema es el tiempo de espera y la demora en reestablecer el sistema. Al haber quedado "partido" el anillo eléctrico y dada la precariedad de ese sistema, la demora es mayor. Según los cálculos, cerca de las 20 podría comenzar a volver la luz de manera paulatina.

Con ese cálculo de tiempo el Gobierno busca planificar la seguridad y otras prestaciones. Lo más complejo es el sistema de salud, que se nutre de generadores. El problema, nuevamente, es la demora. Conseguir y mantener los generadores se complica por el abastecimiento de combustible.

En algunos centros asistenciales advierten que temen tener dificultades si la electricidad no vuelve. Es lo que pasa en el Hospital Italiano, por ejemplo. El corte se produjo con todos los servicios en funcionamiento y en medio de una operación de trasplante. Los generadores funcionan, pero han requerido ayuda para conseguir combustible. Es que deben sostener las áreas de quirófano, maternidad, terapia intensiva, unidad coronaria, servicio cardiovascular y trasplantes.

Desde el Ministerio de Seguridad informaron a MDZ que refuerzan la seguridad en áreas sensibles. Los vehículos tienen combustibles y reforzarán el patrullaje.

Mendoza quedó sin electricidad por la caída del sistema interconectado nacional y porque tiene una sola conexión con las líneas de alta tensión. Detrás, también hay un problema de atraso en la inversión: por la falta de generación, la provincia no se puede "aislar" y abastecerse con su propia energía. En décadas anteriores la situación era distinta. Como Mendoza generaba energía suficiente, ante un inconveniente se podía "aislar" del sistema y tener su propio anillo. Hoy es netamente dependiente del Sistema Interconectado. Solo para tener una referencia, hace 20 años que no se agrega una fuente de energía potente en la provincia. Aumentó la demanda, y no la generación.