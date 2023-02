El Inadi y los piqueteros, contra Ramiro Marra: continúa el fuego cruzado

El Inadi recibió denuncias de diversos referentes piqueteros respecto a MAPA, el Movimiento Antipiquetero Argentino creado por el legislador de La Libertad Avanza, Ramiro Marra. El organismo presentó un dictamen respecto a la cuestión indicando que la asociación del político liberal "busca generar un desprecio por parte de la comunidad a las demandas de los/as piqueteros/as".

"Las denunciantes, M C F, en su carácter de dirigente Nacional del Movimiento Socialista de Trabajadores, organización política que integra el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT Unidad); y M L S, en su carácter de coordinadora Nacional del Movimiento Sin Trabajo “Teresavive”, presentaron una denuncia por discriminación contra el Legislador porteño R M. El motivo de la denuncia radicó en que dicho legislador lanzó el llamado Movimiento Antipiquetero Argentino - MAPA -, y que, según los dichos públicos de M, dicho movimiento tiene como objetivo erradicar los piquetesen Argentina", comienza expresando el texto presentado.

"MAPA no tiene la voluntad de buscar los motivos y las razones que hay detrás de cada manifestación, simplemente busca erradicarlas y, de este modo, limitar el derecho a la libertad de expresión y manifestarse en el espacio público de un colectivo como el compuesto por los/as piqueteros/as", continúa destacando el organismo.

El Inadi resalta: "De esta manera, podemos concluir que el discurso del Movimiento Antipiquetero busca generar un desprecio por parte de la comunidad a las demandas de los/as piqueteros/as. Esto genera un daño sustancial en el debate público ya que un determinado sector de la sociedad, guiado por este discurso basado en prejuicios y estigmas sociales, no podrá considerar con la seriedad e importancia que merece los reclamos del grupo que se moviliza".

Se concluye entonces que "el Movimiento Antipiquetero Argentino es un discurso de odio, que pregona una conducta discriminatoria, estigmatizante y prejuiciosa en los términos de la Ley N.° 23.592, normas concordantes y complementarias".

El diputado porteño de LLA, Ramiro Marra.

No se trata de la primera vez que el Inadi se posiciona en contra el movimiento creado por el legislador liberal. Marra recibió una sanción el año pasado cuando lanzó el proyecto.

El diputado porteño de La Libertad Avanza reaccionó: "Para el Inadi soy un discriminador por ir en contra de los piquetes, así que calculo que hacemos bien las cosas. El Gobierno siempre defiende a los delincuentes y abandona al trabajador".



Además, el experto en finanzas agregó que "MAPA es un movimiento social que busca defender a los ciudadanos tras la ausencia del apoyo del gobierno. Es inadmisible que los líderes piqueteros decidan que no podemos circular por la ciudad cuando a ellos se les ocurre, no lo vamos a permitir".

"Los piqueteros violan el art.194 del Código Penal y por lo tanto deben ir a la cárcel. Es inaceptable que no se ejerza la ley como corresponde. Si el Gobierno no actúa, nosotros no nos vamos a quedar callados", sentenció Marra.