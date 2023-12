La primera prueba de fuego para Villarruel como presidenta del Senado: buscar el consenso en la elección de autoridades

La vicepresidenta Victoria Villarruel convocó para este martes a una reunión de labor parlamentaria con los presidentes de todos los bloques para definir una sesión de elección de autoridades. El encuentro fue convocado para las 15, con la idea de llamar a una sesión el miércoles.

La idea es elegir ese día los cargos de la conducción del cuerpo que aún están vacantes, siendo el central a definir la presidencia provisional del Senado.

Esa discusión está tensando la interna en La Libertad Avanza, ya que había sido confirmado el formoseño Francisco Paoltrini, pero este lunes Victoria Villarruel aseguró que el tema no está cerrado.

"Todavía no se definió la presidencia provisional del Senado a pesar de que me habían confirmado. Si a mí me bajan será un síntoma de debilidad política, producto de una operación entre Guillermo Montenegro y José Mayans", se quejó Paoltroni este fin de semana.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, aseguró: "Ellos (por La Libertad Avanza) tienen solo siete (senadores), no pueden llevar adelante la acción del Congreso, porque son 46 comisiones, la mitad son bicamerales y hay 15 que son muy exigentes. Ellos tendrían uno por comisión, les falta ocho para el quórum y nueve para el despacho".

"No pueden tomar por la fuerza la conducción del Congreso. No vi en ninguna parte del mundo que la mayoría le entregue la prerrogativa que le entregó el pueblo a la minoría", subrayó el jefe de la principal bancada opositora.