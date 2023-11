Javier Milei en Olivos: la incertidumbre de los empleados de Casa Rosada

"Nosotros existimos porque existe un presidente que trabaja y pasa buena parte del día acá, sino no tenemos funciones ni sentido". Habla un hombre con casi treinta años de experiencia en Casa Rosada, el lugar en el que no trabajará Javier Milei a partir de diciembre. Cree que las definiciones del electo presidente ponen en jaque una forma de trabajar que se sostuvo con distintos estilos durante las gestiones peronistas y no peronistas desde el regreso de la democracia. La tensión es total y Milei aclaró que quien no tenga funciones, no tendrá lugar en el próximo esquema.

La cocina de Casa Rosada y la de los ministerios están en la misma situación. Los choferes también, quienes viven en buena medida de las horas extras, que dejarán de existir según el propio Javier Milei, quien considera más práctico instalarse en Olivos con su equipo y evitar la pérdida de tiempo en trasladarse más el costo del helicóptero que quiere evitar. Los empleados que conversaron con MDZ no tienen prejuicio ideológico, aclaran a este cronista que muchos votaron a Milei pero que no quieren perder su trabajo. "Acá hay gente que labura más y menos, pero ñoquis que vienen a cobrar no existen, y las familias viven de su sueldo, si el presidente no viene, no sabemos a qué nos vamos a dedicar". El diagnóstico es el mismo en cada conversación.

Desembarco. El presidente, armando equipos de Gabinete.

Son cientos de miles de casos de dependencias del estado que no saben qué pasará con su futuro laboral, teniendo en cuenta la cantidad de nombramientos, promociones y ascensos que firmó Sergio Massa durante el proceso electoral, entre el mes previo a las PASO y el fin de semana del balotaje. Será parte de la investigación que lleva a cabo Maria Eugenia Talerico, quien denunció por el uso partidario del dinero público para su campaña que supera los 15.000 millones de dólares.

La Casa Rosada tuvo distintos usos, Alberto Fernández la uso mucho pero también Olivos, donde organizó muchas reuniones de trabajo durante la pandemia y posteriormente. Dentro del llamado "plan motosierra" hay una intención de Javier Milei de dar por terminados los cargos que no pueda demostrar la función concreta que cumplen y los que estén vinculados a partidos políticos. De hecho, las remodelaciones en Olivos según dijeron a MDZ serán en torno a poder generar "un ámbito de laburo para todos los días, a JAvier no le interesa otra cosa que poder estar cómodo laburando desde temprano hasta la noche, no hace falta viajar ni gastar plata".

Sostén. Karina Milei, saliendo del Hotel Libertador.

Si bien la tensión en Casa Rosada es importante, en otros lugares pasa lo mismo, por ejemplo en Educación, el Palacio Pizzurno estará renovado y volverá a ser una secretaría dependiente de Sandra Petrovello, la persona designada por Javier Milei para encabezar el ministerio de Capital Humano que comprenderá las áreas de salud, educación, Pami, Anses, pero con el objetivo de ir a un sendero de desregulación para que cada afiliado decida si quiere seguir perteneciendo o no.

Dentro del trabajo de los primeros noventa días, está previsto, según confirmaron fuentes parlamentarias a MDZ, un paquete ómnibus de leyes para tratar la desregulación de la mayor parte de los organismos posibles. "Desregulación del estado y quita de impuestos, vamos hacia eso, y habrá un DNU", anticiparon desde La Libertad Avanza.