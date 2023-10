La sorprendente confesión de Sergio Massa que deja mal parado a Javier Milei

Sergio Massa afirmó que hay integrantes pertenecientes al espacio liderado por Javier Milei, La Libertad Avanza, que apoyan más un triunfo suyo que del candidato libertario.

"Conozco gente que está en ese espacio que me dice que espera que gane yo. Me dicen ´convivo con este (en referencia a Milei) y no sabés lo que es´", sostuvo en diálogo por C5N.

Asimismo, cargó contra los dichos de Milei con respecto al papa Francisco en el debate presidencial. "Por el agravio al papa Francisco no sólo no pidió disculpas sino que mintió, porque hace 15 días repitió los agravios al Papa", recordó.

Por otro lado, el postulante de Unión por la Patria desmintió al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y aseguró que aún mantiene una amistad con la figura de Juntos por el Cambio. "20 años no los borra una declaración en un medio", dijo.

Cabe recordar que en sus últimas declaraciones, el referente del PRO expresó que se mantenía distanciado de Massa. "La política nos alejó", había señalado Larreta en su momento.

"Yo distingo muy bien entre tener una buena relación, afectiva, amistosa y tener diferencias políticas. Yo soy amigo de Horacio Rodríguez Larreta", ratificó.

Acto seguido, Massa apuntó contra la interna de Juntos por el Cambio: "Entiendo lo que él tenía que decir en la campaña, pero 20 años no los borra una declaración en un medio. Lo presionaban dentro de la interna. Lo entiendo. Ahora, pienso distinto en muchas cosas con él"

"Horacio fue víctima del proceso de destrucción, Macri lo destruyó en el camino, inclinó la balanza a favor de Patricia y lo terminó perjudicando electoralmente", concluyó.