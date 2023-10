Victoria Villarruel se despegó de una polémica propuesta de La Libertad Avanza: de qué se trata

Victoria Villarruel se metió en el debate por la iniciativa sugerida por el economista de La Libertad Avanza, Alberto Benegas Lynch, quien criticó al Papa Francisco y consideró que es necesario “romper” relaciones diplomáticas con el Vaticano en caso de que el espacio opositor gane las elecciones.

"Me sorprendió porque creo que no es ni el momento de plantear cuestiones así", sostuvo la candidata a vicepresidenta en diálogo con CNN Radio.

En ese sentido, la dirigente la quitó importancia al cruce de dichos que mantuvieron Javier Milei y el Papa Francisco y expresó que no representan episodios de suma gravedad para quebrar el vínculo entre ambas partes.

"Ni creo que las declaraciones tanto de Javier como de su santidad tengan la relevancia como para llegar a una suspensión de la relaciones con el Vaticano, que tiene un componente religioso muy importante en nuestro país y en lo político también a nivel mundial", argumentó.

Según Villarruel, las palabras de Benegas Lynch no acapara la postura general de la coalición liderada por Milei. "representan sus palabras. Nosotros en La Libertad Avanza no debatimos esa temática ni hablamos de una decisión de ese estilo", planteó. Y volvió a insistir: "No concuerdo con esas declaraciones, no era el momento ni es la gravedad de los hechos algo que amerite esto".

Esta no es la única iniciativa de la fuerza política que integra que Villarruel rechazó en las últimas horas. También se diferenció de la cuestionada iniciativa impulsada por Lilia Lemoine, la candidata que propuso una ley para que los hombres puedan renunciar a la paternidad.

"Por supuesto no puedo estar de acuerdo. Soy una persona que siempre se ha manifestado pro vida y la responsabilidad es tanto del hombre como de la mujer en la procreación de un ser humano. No es un ser humano algo que vos puedas elegir o no hacerte cargo. No estaría de acuerdo con algo de ese estilo", concluyó.