Tenso cruce al aire entre Ramiro Marra y Leandro Santoro: el motivo

Este jueves, los candidatos a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ramiro Marra y Leandro Santoro se cruzaron en vivo en un programa de televisión a raíz de la suba en la cotización del dólar blue.

Todo comenzó con un tuit del candidato de Javier Milei, mientras Santoro realizaba una entrevista en C5N. "El dólar no bajó. Están mintiendo con la cotización. Vendeme tus dólares a $900 si están en ese precio, Santoro. O mejor, a $950 si te la bancás”, chicaneó el referente de La Libertad Avanza.

En ese momento, el dirigente de Unión por la Patria centraba sus críticas en el polémico perfil del legislador porteño: “No necesita hacer estas barbaridades para hacer una buena elección porque han construido un movimiento cultural. ¿Quién no se los va a reconocer?”.

Minutos después, Marra se sumó telefónicamente a la entrevista realizada por el legislador oficialistas para salir a aclarar su mensaje por redes sociales. "El tuit fue en base a un graph que tenían", respondió en alusión al zócalo del programa que decía ´Insólito: Marra indignado por la baja del blue´.

Sin embargo, insistió con sus cuestionamientos hacia su rival y lo encaró al preguntarle "si ahorra en dólares o en pesos”. “No sé si es pública su declaración jurada y, como veo que el Gobierno pone el tipo de cambio en los portales a un precio que no está, se lo dije a él, que es parte de este Gobierno”, le achacó el libertario al diputado nacional.

“Santoro es parte de este gobierno kirchnerista que hoy está mintiendo con la cotización del dólar y está persiguiendo a gente que se dedica al sector financiero paralelo por culpa de estos cepos. Y hoy lo hago cargo a él”, le pasó factura Marra y volvió a insistir en preguntarle en qué tipo de moneda ahorrar.

Sin embargo, Santoro no quiso entrar en polémicas y decidió no dirigirle la palabra: “No le pienso responder, no lo considero una persona seria”, retrucó.

A lo que Marra le recriminó por tenerlo bloqueado en las redes. “Lo tengo bloqueado hace mucho tiempo porque no paraba de decir pavadas”, aseveró mientras su contrincante terminó con un irónico "que democrático que sos”, para dar por finalizado el tenso momento.