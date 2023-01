La dura crítica de un exdiputado tras el aumento de la RTO

Los valores del trámite para la obtención de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) aumentaron un 80% en Mendoza. MDZ Radio conversó con Mario Vadillo, exdiputado provincial, candidato a gobernador y actual presidente del partido Verde, sobre esta situación. El entrevistado advirtió que lo que se busca es "recaudar, no les importa la seguridad vial ni que el auto este bien o mal".

“Actualmente, hay 14 talleres. En cantidad parecen muchos, pero la realidad es que están en pocas manos. La torta a repartir es de 4.800 millones de pesos. La pregunta que uno se hace es si hace falta en la seguridad vial la RTO. Llevamos 25 años sin ella, parece que no era tan importante. Siempre se quiso hacer buscando donde están los talleres amigos para repartirse el dinero”, señaló.

Además, Vadillo advirtió que en ciertos lugares de la provincia, como en San Carlos, no se encuentran talleres habilitados para realizar el trámite: “Parece que hay seguridad vial para algunos lugares de la provincia y para otros no. Ahí te das cuenta que es un ‘curro’ , porque cuando no les conviene poner talleres por el bajo nivel de autos, se deja esa región liberada”.

En este sentido, el exdiputado nacional dijo que muchas veces las personas pasan por los talleres, se cobra la revisión y no se controla el vehículo.

En cuanto a la posible modificación de los plazos de vigencia que el gobernador mencionó, dijo: "Si fuera por seguridad vial, se debería hacer cada seis meses, cada mes. Lo único que están haciendo es una medida demagógica, donde dicen 'te lo hago cada dos años para que no te enojes tanto'. Los que transitan por el país saben que no piden la RTO, es muy ocasional que puedan pedirla".

“Lo que quieren es recaudar, a ellos no les importa la seguridad vial ni que el auto este bien o mal. Cada día es más difícil para la zona de los distritos, donde no hay transporte público de pasajeros. En Ugarteche la única manera de poder llevar mercadería, o ir a un centro médico, es ir en un auto o en un remis”, agregó.

Finalmente, Vadillo expresó que es muy grave que este tipo de implementaciones se hagan cuando hay un parque automotor promedio de 15 años de antigüedad. “Si les importaría la seguridad vial, deberían arreglar las calles, que están detonadas”, cerró.