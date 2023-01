La amenaza de la UCR con romper Juntos por el Cambio en una provincia clave

En Mendoza, la principal disputa dentro del frente macrista la protagoniza la Unión Cívica Radical (UCR) y el PRO, que en las últimas semanas dio fuertes señales de ruptura. El tema fue llevado por los propios radicales a la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio con el fin de buscar algún tipo de tregua -temporal al menos- para no dañar la imagen de la coalición a nivel país. No obstante, no se trata del único territorio que atraviesa un conflicto interno. En Río Negro existe una situación con similitudes, pero con la salvedad de que es la UCR la que toma vuelo del PRO.

En Mendoza, Omar De Marchi, diputado nacional y precandidato del PRO a la Gobernación, denuncia que el Ejecutivo provincial no les otorga suficiente participación en el frente y en la conducción de la provincia.

En Río Negro es al revés. Allí no gobierna Juntos por el Cambio, pero de igual forma la UCR considera que no es apreciada del todo por parte del PRO y ARI. En la provincia patagónica el radicalismo amenaza con apartarse de Cambia Río Negro (Juntos por el Cambio), para sellar una alianza con Juntos Somos Río Negro, el espacio que actualmente gobierna dicha jurisdicción.

El diputado nacional rionegrino del PRO Aníbal Tortoriello junto a Mauricio Macri.

"Acá en RN ya se sabe que la UCR se fue de la alianza y cerró acuerdo con Juntos Somos Río Negro, el partido de Alberto Weretilneck", deslizó a MDZ un dirigente del PRO rionegrino.

"El viernes se reunieron en General Roca las autoridades de la convención y algunos dirigentes (...) La semana próxima tienen la convención para definir esto, pero les cierran los números para abandonar la alianza nuestra e irse a ese 'gran acuerdo provincial', cómo lo bautizó Weretilneck", agregó.

A su vez, Weretilneck coquetea con un sector del peronismo que tiene como miembro al senador nacional ultrakirchnerista Martín Doñate. Por ello, una posible adhesión de la UCR con JSRN podría derivar en un pacto político atípico y que significiaría un golpazo para la coalición nacional.

El presidente Alberto Fernández con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, y el senador nacional por esa provincia, Alberto Weretilneck.

Al hacer mención de la interna rionegrina, un referente del PRO en Mendoza indicó a este diario que "ellos (el radicalismo de esa provincia) entienden que les conviene más" y que "la diferencia lógica es que en Mendoza no puede ganar el kirchnerismo".

"Allá es peor porque están haciendo una alianza con La Cámpora. La diferencia. también, es que en Mendoza el radicalismo expulsa partidos por pequeñas diferencias", expresó en alusión a que en Río Negro el posicionamiento de JxC no es el mismo que en Mendoza.

Asimismo, aseguró que, luego de que el radicalismo se quejara frente a dirigentes nacionales de JxC por la actitud de Omar De Marchi, existe la posibilidad de que el PRO haga un planteo parecido, pero con la UCR en el ojo de la tormenta. En otras palabras, jugarían la misma carta.