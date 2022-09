Los detalles del proyecto de reforma que consensuaron los jueces

Los siete ministros de la Suprema Corte lograron un acuerdo durante las últimas horas del lunes y enviarán su propio proyecto de reforma a la Legislatura. La idea es que el escrito de los magistrados sea el apoyado por los legisladores para convertirse en ley y, de esta manera, se lleven adelante modificaciones en el máximo tribunal.

Tras el consenso, Mario Adaro dio detalles acerca del proyecto que será presentado en la Legislatura y puso en relevancia el consenso logrado. "Es importante reconocerle a las mayorías tener la posibilidad de escuchar otras visiones. Me parece también importante destacar a las minorías opositoras que pudieron establecer sus resistencias y planteos para poder tener un proyecto mejor. Finalmente, el rol fundamental de los medios que pudieron hacer alerta de lo que podía ocurrir si el proyecto se aprobaba directamente”, comentó el magistrado.

Acerca del alcance que podría llegar a tener la futura legislación, el exministro de Celso Jaque indicó: "El proyecto que estábamos debatiendo era mucho menor, en cuanto a los cambios. No puede estar el interés de las personas por encima de el de las instituciones. La agenda hoy tiene otros temas muchísimo más complejos, hay que quitarle el nivel de dramatismo. Es importante destacar que el camino es el diálogo y el consenso. Nos podríamos haber encontrado con un problema institucional grave".

Adaro admitió que, para alcanzar este acuerdo, todas las partes debieron ceder y se animó a exponer los puntos con los que no está enteramente de acuerdo. "Probablemente, hubiera querido presidencias rotativas y más flexibles, mayor participación de magistrados y magistradas y de ciudadanía. No discutir entre siete, sino entre todo el ecosistema judicial y jurídico. También uno sabe que ese proceso es largo y que el modelo cultural no está preparado para eso. La gradualidad también hace al criterio, es momento de probar este proyecto. Era muy complejo aprobarlo al inicio, había que tener esta posibilidad de consenso y de probar con números y estadísticas el impacto que tiene, no solo en la transparencia y los tiempos", agregó.

Además aclaró: “Se necesita el sistema doble que conforme penal y laboral. El penal, ya lo enviamos como proyecto en la Corte y el laboral lo planteó un sector del PRO. Ambos son centrales para llegar a la gradualidad ya que el volumen de causas se reduciría y ahí el sorteo pasa a ser como los modelos de Corte, que resuelven muchísimos menos casos, más complejos y fijando jurisprudencia".