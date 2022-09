El motivo por el que los gobernadores del Frente de Todos presionan para suspender las PASO

Los dos temas principales de la agenda pública de esta semana serán los alegatos de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner en el juicio por la Causa Vialidad y las nuevas investigaciones que provienen del intento de magnicidio que sufrió la vicepresidenta a principios de septiembre. Por tal motivo, la "Mesa del Poder" analizó la escena pública junto al analista político Marcos Novaro, quien manifestó que "el kirchnerismo está padeciendo un clima de descreimiento porque hasta sus propios seguidores desconfían sobre si el atentado fue real".

Por otra parte, los periodistas se adentraron en dos temas fundamentales que involucran a Juntos por el Cambio: las posibilidades del Congreso de eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 2023 y las estrategias del radicalismo nacional para frenar acuerdos con los altos mandos del PRO que dejan mal parados a una parte de los correligionarios.

Desorientación y descreimiento: la estrategia del kirchnerismo para seguir gobernando

Para Marcos Novaro, el oficialismo se ha pegado varios sustos en las últimas encuestas debido a que su propio electorado está desconfiando del Gobierno. Por eso, el Frente de Todos está pasando por un tiempo de desorientación partidaria. "Sobre el atentado a la vicepresidenta la audiencia se ha cansado y describe este clima de descreimiento. Tampoco hay una gran atención por el juicio de Vialidad, porque la gente está muy cansada y harta de que la política no se encargue de los problemas del país: inflación, seguridad y etc.", sostuvo el analista político.

Marcos Novaro.

Al mismo tiempo, agregó que el descreimiento que logró el Gobierno con sus ciudadanos puede ser una buena noticia. "Porque se ha consumido el primer impulso que tuvieron para radicalizar y aprovechar la victimización. Esto se debilitó y quedaron pedaleando en el aire. Sin embargo, hay que ver las nuevas maniobras que pueden realizar y dudo que se vayan a movilizar el viernes", expresó, haciendo referencia a la posible marcha del 23 de septiembre que empuja la Central de Trabajadores de la Argentina y Juan Grabois respalda.

Por otra parte, el analista sostiene que "las posturas de Cristina Fernández de Kirchner que buscan dialogar con la oposición no puede ser una actividad intrascendente al conocer su pasado, ya que nunca eligió esta herramienta". No obstante, "al no llevar adelante esta medida podría perjudicar aún más la aceptación de su electorado que cuelga de un andamio" y destacó que entre "el Frente de Todos y Juntos por el Cambio hay puentes para hacerlo, pero no es una materia que se sientan orgullosos de realizar", porque el último acuerdo fue para firmar la refinación de la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional.

"Alberto Fernández sigue en el Gobierno producto del acuerdo que se firmó con la oposición para refinanciar la deuda contraída con el FMI. Por eso, existe el diálogo, pero las posibilidades de llegar a acuerdos con el tiempo se han ido debilitando. Hay mucha simulación en la clase política, el kirchnerismo se ha vuelto moderado en sus políticas para poder salir de los problemas de fondo que hay en el país. Por ende, hay medidas que está tomando el oficialismo que también tomarían desde Juntos por el Cambio", argumentó el especialista.

¿Serán suspendidas las PASO del 2023?

Tras los rumores que provienen del Frente de Todos que buscan tratar de suspender las PASO del 2023 para perjudicar electoralmente a Juntos por el Cambio, Alejandro Cancelare aseguró que "no hay un proyecto que prospere por parte del oficialismo que busque suspender las primarias y que, para llevarlo adelante, primero se tendrá que sancionar en el Senado el proyecto de Boleta Única Papel".

Cámara de Senadores.

El periodista comentó que el origen del plan que busca suspender las primarias proviene de los gobernadores y no de los legisladores nacionales. "Esta semana me reuní con el diputado nacional Alejandro "Topo" Rodríguez y anteriormente con Florencio Randazzo, y no los veo con muchas ganas de tocar el tema electoral. Es más, me comentaron que es un pedido expreso de los gobernadores porque ninguno de ellos quiere llevar adelante las primarias en sus provincias", explicó.

Además añadió: "Pero en el marco legislativo, los legisladores quieren sancionar la Boleta Única Papel en el Senado. Por eso, al no lograr discutir este tema principal sería muy difícil que traten otros temas".

Julio Cobos: el radical que podría frenar la proyección nacional de Alfredo Cornejo

Según Alejandro Cancelare, algunos miembros del radicalismo nacional están buscando de manera individual cerrar un acuerdo con los altos dirigentes del PRO, pero también existen algunos correligionarios que están buscando frenar los mismos por ambiciones personales. Uno de los máximos dirigentes del radicalismo, que tal vez pague los platos rotos por su rebeldía, sería Alfredo Cornejo y su antagonista hipotéticamente sería el exgobernador de Mendoza y exvicepresidente de Argentina, Julio Cobos. Julio Cobos y Alfredo Cornejo.

De esta manera, Alejandro Cancelare remarcó que "Alfredo Cornejo está acumulando algunas broncas dentro de Juntos por el Cambio y Julio Cobos estaría dispuesto a jugar sus cartas en Mendoza". "Uno de los tres operadores más influyentes del radicalismo nacional me dijo que quieren jugar una interna contra el PRO. El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, quiere tener un acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta y se pone mal porque cree que tanto Gerardo Morales como Facundo Manes ya tienen un trato con el jefe de Gobierno porteño", expresó.

Y agregó: "Cornejo tiene una especialidad de siempre tirar en contra de una estrategia radical independiente y por eso Julio Cobos, calladito, está dispuesto a mostrar algunas cartas para poner en caja la ansiedad de Alfredo Cornejo, que quiere aliarse con Mauricio Macri y Patricia Bullrich".

