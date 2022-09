Las recientes decisiones del Gobierno que preocupan a María Eugenia Vidal

La diputada nacional de Juntos por el Cambio y exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, criticó en duros términos al ministro de Economía Sergio Massa y su gestión. Precisamente, se refirió a una reciente decisión tomada por el Palacio de Hacienda respecto a la renegociación de la deuda. En ese sentido, remarcó que esto perjudica a quien gobierne a partir de 2023.

“Lo que están haciendo ahora es trabajar para llegar hasta diciembre de 2023 sin que se profundice la situación. Pero pasa todo lo contrario”, sostuvo Vidal en una entrevista televisiva en LN+ al hacer referencia a un desembolso de 4.000 mil millones de dólares que Argentina recibirá por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta 2024 para pagar un préstamo a tasa inferior.

“Lo único que hace es patear gastos y adelantar ingresos. Un claro ejemplo es el canje de deuda que vencía ahora en septiembre y que no podía pagar (...) ¿Cómo canjeó deuda y lo postergó un año? La única manera de hacerlo es con deuda más cara. Si no fuera por eso, sus acreedores no creo que lo fueran a esperar un año más para que pague”, planteó la legisladora de Juntos por el Cambio.

Sergio Massa se reunión recientemente con autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Hay que ser honestos con la gente y decirles que lo que están haciendo hoy con la economía no hace más que agravar la herencia del próximo Gobierno”.

Respecto al posibilidad de que exista diálogo entre el núcleo opositor y el oficialismo nacional, señaló: "Nosotros somos una fuerza política, que tiene una mesa nacional, que toma decisiones integrada por todos los partidos. No puede haber diálogo y confrontación al mismo tiempo. No podés culpar a la oposición de ser responsables de un atentado y a los pocos días llamarlos a dialogar. Lo segundo es que no hay diálogo sin agenda. ¿Dialogar para qué? Si es para dialogar sobre la inflación, el empleo, la pobreza, con propuestas concretas es una cosa. Este es un llamado informal que no se verifica en los hechos”.