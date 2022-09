Un gobierno radical con estilo K

El Gobernador Rodolfo Suárez ha presentado en la legislatura un proyecto de Ley para reformar el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, exponiendo querer mejorar la “ponderada institucionalidad mendocina” y también el electoralista “modelo mendocino”.Lo cierto que en un análisis del proyecto de Ley enviado, surge que lo que se pretende es que el más alto Tribunal funcione con la mayoría simple de los cuatro jueces “radicales” para que ninguna causa que pueda perjudicar al Gobierno, sus funcionarios o los empresarios que hacen negocios con ellos, salga favorable, ni más ni menos”.

Lo trató el Gobernador Alfredo Cornejo hace un par de años con el proyecto de Ley de ampliación de los miembros de la Corte, que gracias al bloque que yo presidía no se dió el quórum para su tratamiento. Existe una corrupción enquistada en el ámbito estatal. Esta obsesión del poder ejecutivo de poner sus ex ministros y ex legisladores en los entes de control, en las sociedades del Estado y en los más altos cargos de la Justicia, es la obsesión de manejar la impunidad de sus acciones políticas.

Concesionarios y proveedores junto a funcionarios han colonizado las distintas áreas económicas de la provincia donde se pueden ver los nombres repetidos por años. Son intocables a las investigaciones dado que el aparato de control administrativo y judicial está puesto estratégicamente para frenar cualquier denuncia. El poder ejecutivo es un ámbito fértil para las acciones de corrupción Y las empresas privadas que tienen intereses directos en las acciones del Estado (ya sean empresas contratistas, servicios públicos privatizados o tercerizados).. El afán de lograr el poder absoluto de algunos dirigentes políticos, los han llevado a romper, cooptar y asimilar los otros poderes y entes de control republicanos.

Mayoría automática para siempre.

En Mendoza los dos partidos mayoritarios han estado hace años transformando nuestra máximo tribunal de un organismo técnico e independiente en un apéndice del poder ejecutivo e incluso pasar ministros de gobierno directamente a ocupar los cargos supremos. Poco a poco esta colonización ha estallado en contiendas no técnicas sino de interpretación y juzgamiento de las causas de acuerdo a la conveniencia de los miembros del partido. Como existe esta contienda “caliente” con los jueces “políticos” de la mayoría (UCR) versus la de la minoría (PJ) se lleva a la Legislatura un proyecto de Ley que va a imponer la mayoría simple (automática) para:

1) Se busca en el proyecto quedarse con la administración del Poder Judicial, mediante la elección, con votación de mayoría simple (automática), de los cargos de la presidencia y vicepresidencia de la Suprema Corte "con reelección indefinida", algo que en cargos vitalicios es una locura y totalmente aberrante a nuestra Constitución y sentido democrático dado que esta mayoría simple va a imponerse indefinidamente a cualquier otra minoría del cuerpo.

Recordando que la presidencia y vices, componen la sala administrativa que tienen enormes facultades de superintendencia sobre toda la administración de justicia; designaciones de conjueces, funcionarios y empleados; designar los representantes en el concejo de la magistratura; ejercer la conducción superior de la ejecución presupuestaria y muchas más.

2) Se busca en el proyecto de Ley, que las causas de mayor importancia sean resueltas en "pleno" y no en salas como es actualmente (usando la mayoría simple de sus Supremos) todos los conflictos de los poderes públicos, la interpretación de la constitucionalidad de las leyes, de los reglamentos,

3) Se busca en el proyecto de Ley conocer en "pleno" (usando la mayoría simple de sus Supremos) la competencia en las causas de incidencia colectiva, recordando la importancia que hoy las mismas tienen por ser la herramienta constitucional para la protección de los derechos de los usuarios y consumidores y los derechos ambientales.

La excusa del fórum shopping

En concreto, bajo la excusa del fórum shopping de la elección del ingreso de causas por los abogados dependiendo de la composición de la Sala por turno, algo que comenzó por los mismos cargos políticos de los supremos. Trajeron jurisprudencias parciales y contrapuestas, fácilmente salvables con la modificación de la reglamentación de turnos por sorteo "como se usa en todos los ingresos de causas en los tribunales inferiores". Sin embargo se usa este pretexto para imponer una Ley, con la mayoría legislativa, para un avasallamiento al Poder Judicial y la República.

Cooptar todos los controles republicanos.

El ex Gobernador Alfredo Cornejo fue utilizando las herramientas del poder como el ajedrez, y las fue moviendo de modo estratégico, casi la mitad de los cargos vitalicios, con peso político en Mendoza, son ocupados por personas ligadas al ex Gobernador Alfredo Cornejo, 8 de los 18 grandes puestos en los que se permanece sin límite de tiempo y

La Oficina de Ética Pública, la Asesoría de Gobierno, la Contaduría General, el Tribunal de Cuentas, la Secretaría Electoral, la Procuración General y varias sillas de la Suprema Corte, en manos del ex Gobernador Alfredo Cornejo.

Cornejo y ahora su sucesor Rodolfo Suarez están invictos ya que los más de 100 pliegos que ha enviado a la Legislatura fueron aprobados. Entre ellos se cuentan 95 magistrados, el titular de la Dirección General de Escuelas, el Superintendente General de Irrigación y consejeros de ríos; el Síndico del Instituto Provincial de Juegos y Casinos; los titulares del EPRE y el EPAS; la Defensora Oficial, la Defensoría de las Personas con Discapacidad, el del Ente de Movilidad y el auditor de la Oficina de Ética Pública (estos tres últimos creados durante su gestión y con una duración de cinco años).

Por otra parte, durante la gestión de Alfredo Cornejo se crearon otros organismos de control. El EMOP (Ente de Movilidad Pública), que controla a empresas; y cuyo director también necesita acuerdo del Senado, aunque dura cinco años en sus funciones. En este caso fue designado Héctor Matilla. Y en su correlato también los Directores y Presidente de Sociedades del Estado Provincial como AySam, Emesa, PRC, Soc Transp., etc.

Y tanta concentración de poder e impunidad le jode al ciudadano.

Cuando se pierde la institucionalidad, la división de poderes, los controles republicanos se pierde la confianza de los inversores y emprendedores que son los grandes creadores de empleo. Así vemos que no pudo hacerse Portezuelo del Viento porque ninguna empresa internacional quiso entrar en la licitación amañada por el Ejecutivo, solo una empresa China de muy mala reputación en las obras ejecutadas.

También se licitó con un solo oferente (los grupos empresarios Andesmar y CATA) el manejo de la terminal de ómnibus con la concesión a la empresa Estación Terminal Mendoza S.A., que después de años no pagaron ningún canon, no hicieron ni un tercio de las obras comprometidas, pero se han cobrado los alquileres de los locales comerciales y ahora el Mc Donald. Otros beneficiarios de licitaciones amañadas son las cinco familias de AUTAM que tuvieron una concesión del MendoTran a medida y por diez años, con subsidios de 21 mil millones del erario público para circular vacíos.

Así podemos seguir con grandes fracasos de años en el perilago de Potrerillos, el centro de esquí de Penitentes, la casa de turismo, etc etc, ahora todos dados a concesiones de 50 años. Ni hablar del ecoparque, que es un presidio para los animales que han quedado superpoblados, sin limpieza y con la muerte de monos, hipotamos y la tortura de los que quedan vivos..

Los ciudadanos también pierden con la falta de controles en las empresas de Servicios Públicos Domiciliarios

Es muy grave tener los entes de control y los jueces, que no defiendan a los usuarios de los abusos que reciben de cobro de deudas prescriptas por las distribuidoras de agua, gas y electricidad, con intereses usurarios, cortes de servicio extorsivos y encima un servicio totalmente deficiente. AySam pierde más de 50% del agua que potabiliza por sus caños podridos, tiene la mitad de las calles rotas y se ha convertido en el principal contaminador de las napas freáticas por los volcamientos de los caños cloacales. Esto tiene implicancia en la pérdida de productividad de la agricultura al usar gran parte de las reservas del dique Potrerillos para consumo humano.

La falta de control y de aplicación de los contratos de concesión hacen que en la actualidad no exista factibilidad para ampliar las redes de gas, electricidad y agua, incluso en plenos cascos urbanos. Porque las concesionarias no realizan las inversiones obligatorias. Al no poder tener terrenos urbanizados, se hace imposible paliar el déficit habitacional de más de 100 mil viviendas. Los grandes perdedores son los inquilinos que están condenando a tirar gran parte de sus ingresos sin poder comprar un lote para comenzar una vivienda.

El avance de Alfredo Cornejo y sus amigos en el manejo de la Suprema Corte, los puestos en los entes de control y las empresas públicas, la mayoría en la Legislatura, y su ambición desmedida de poder y de destrucción de las fuerzas opositoras nos encamina a un partido único, un verdadero feudo cómo los de Formosa, Jujuy o San Luis, algo hasta hace poco impensado por nuestras tradiciones republicanas y de alternancia democrática, por eso se debe rechazar esta Ley de modificación de la Suprema Corte y todas las imposiciones autoritarias.

Desde el Partido Verde, estamos trabajando en darle a los mendocinos una opción electoral competitiva, transparente, con un plan de desarrollo económico sostenible, que defienda a los grupos vulnerables como son los usuarios y consumidores, los inquilinos, los trabajadores, las pymes y que le de cabida a los jóvenes.

El autoritarismo y el partido único, se pelea con más democracia, más opciones electorales y dando cabida a los ciudadanos libres.

Mario Vadillo,

Diputado provincial de Mendoza mandato cumplido,

Presidente del Partido Verde.