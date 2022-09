La señal de Alfredo Cornejo que inicia la carrera electoral: ¿quién será candidato en el oficialismo?

"No lo veo en ese rol", dijo Tadeo García Zalazar. Se refería al futuro de Alfredo Cornejo y su posibilidad de ser candidato a gobernador nuevamente. No es una palabra más, pues el actual intendente de Godoy Cruz es un "hijo" político del senador y una de las pocas personas que puede hablar en nombre de él sin fallar. Por eso lo que dijo tiene dos vías posibles: o Cornejo ya tiene decidido definitivamente no ser candidato o quiere que se crea que no va a ser candidato para habilitar la carrera electoral en el radicalismo.

Con esa señal, Cornejo inquieta indirectamente al gobernador Rodolfo Suarez, que es el principal promotor de su candidatura. Es que, entiende, sería el camino más armónico para evitar las disputas internas mientras él está en el cargo. El propio Cornejo no ha disimulado su malestar en las reuniones con radicales al escuchar la sugerencia de Suarez. Y la respuesta es dura: que nadie habla por él, que ese deseo es más de dirigentes externos a su entorno de intimidad y que la gobernación no lo seduce.

La carrera electoral de los radicales se agitó. Con matices, están en camino Daniel Orozco, intendente de Las Heras, Tadeo García Zalazar, de Godoy Cruz, Ulpiano Suarez, de Capital, y Luis Petri, el único que no tiene cargo. Por afuera del radicalismo, el que construye con independencia de la decisión de Cornejo es Omar De Marchi, que por ahora sería el contrincante del candidato que elijan los radicales. Todo, en caso de que se cumpla una máxima que el presidente de la UCR dijo en MDZ Radio: que los "herederos de Alem" consensuen un solo candidato y no tengan competencia entre ellos. La memoria emotiva podría jugarles una mala pasada a los radicales y rememorar internas feroces que muchas veces anteponían por encima de la búsqueda del poder. Pero ahora hay un factor clave: el "orden" o las órdenes de Cornejo. Toda la hipótesis de disputa interna es si Cornejo mantiene su idea de no ser candidato.

Claro que el panorama es mucho más grande, pues el oficialismo en Mendoza excede al Gobierno y al Poder Ejecutivo. En lo electoral, la disputa se traslada también a los departamentos de Godoy Cruz, donde habrá candidata, Guaymallén, Las Heras, Tupungato, Rivadavia y Alvear. En lo estructural, la preocupación es mantener el pacto tácito que tienen Cornejo y Suarez: mantener las reformas, la tensión con los otros poderes y el control de cada espacio público de Mendoza

