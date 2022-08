Tras una ajustada votación, AMProS aceptó la propuesta salarial del Gobierno

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS) informó este martes por la tarde que finalizó el plebiscito por la aceptación o rechazo de la oferta salarial brindada por el Gobierno de Mendoza en el marco de la reapertura de paritarias de agosto de 2022. El resultado arrojó un resultado favorable para el Sí, por lo que se dio luz verde a firmar la propuesta de las autoridades. Mañana a las 9 hs se firmará el acta oficial.

Según indicaron desde AMProS, el escribano público, matrícula notarial Registro 15 Juan Pablo Chirino, corroboró que votaron 2.413 profesionales de la salud, de los cuales 1.245 votaron por el Sí y 1.158 por el No. En tanto, 9 votos fueron anulados y uno fue en blanco. La diferencia de votos en favor del sí, fue de 87.

En un comunicado difundido, el gremio de la Salud expresó: "La escasa diferencia que hubo en los votos habla del descontento de los profesionales de la salud acerca de la política de ajuste del Gobierno de Mendoza que ya olvidó que los trabajadores del sector fueron quienes durante la pandemia arriesgaron su vida y las de sus familiares para que el propio Ejecutivo tuviera herramientas para activar la economía de la provincia".

Fueron 29 las mesas escrutadas en efectores de salud de todo el territorio provincial. A pesar de que la entidad gremial posee la representatividad de sus bases, sometió a votación la propuesta para conocer la opinión de cada uno de ellos.

La votación llevada a cabo en la provincia. Foto: Prensa Ampros.

Claudia Iturbe, secretaria General de AMProS, señaló: “El mensaje es muy claro, los profesionales han expresado que no les alcanza el salario para compensar la pérdida del año 2020, en el que no hubo aumento, que no pueden afrontar la escalada inflacionaria y que no se ha producido un reconocimiento expreso a su labor esencial durante la pandemia. Esperamos que esto sea para el Ejecutivo una alarma para elaborar una política de salud que ponga en valor el talento humano que sostiene la salud de los mendocinos. En caso de que el Gobierno no escuche este reclamo, volveremos a plantear medidas de acción directa”.

La propuesta aceptada