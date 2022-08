El Ministerio Público Fiscal le pedirá a la Suprema Corte un fallo en pleno

Tras la detención de Roberto Macho, secretario general de ATE (Asociación Trabajadores del Estado), el procurador general de la Corte Suprema y jefe de los fiscales, Alejandro Gullé, habló en MDZ Radio y señaló que el dirigente fue arrestado "porque se lo encontró por quinta vez incumpliendo el artículo 194 del Código Penal”. Además, aclaró que su detención no respondió a que "el Estado esté persiguiendo a dirigentes políticos".

Alejandro Gullé.

El martes Macho fue arrestado por cortar rutas y calles en la provincia de Mendoza, y tras 24 horas en la cárcel fue liberado por un juez en un control jurisdiccional. Según el jefe de los fiscales, fue aprehendido porque se lo encontró por quinta vez incumpliendo la norma penal del artículo 194, y agregó que al tener antecedentes, la pena a cumplir a futuro podría será de 3 meses a 10 años de prisión.

“Se lo detiene por ser reiterante del artículo 194, que dice: 'sin crear una situación de peligro común, quien impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”. Pero al tener el prontuario de Macho, la escala penal se va de 3 meses a 10 años”, aseguró Gullé.

Al mismo tiempo, subrayó “no es la primera vez que se haya imputado a una persona por cortar una calle, pero él lo hizo reiteradamente y era una situación límite. En el código tenemos la reiterancia, es decir, cuando cometes otro delito vas preso y la investigación la tienes que cursar en la penitenciaría”, explicó.

“Por eso hicimos una interpretación laxa, sino tendríamos a 50 mil personas dentro del penal y sería imposible. Entonces dijimos, vamos aplicar a rajatabla esta ley sobre aquellas personas que incumplen por medio de los delitos graves, y los delitos leves serán tratados de manera laxa para no tener que llevar gente presa”, declaró haciendo referencia a que el Ministerio Público Fiscal decidió excarcelar a las dos mujeres que fueron detenidas junto al secretario de ATE. En el caso de ellas tienen 3 causas, mientras que Macho tiene 5.

También el procurador remarcó que el arresto del dirigente sindical no fue por un tema político y destacó que la medida responde a resguardar los derechos de los ciudadanos que fueron perjudicados con los cortes de calle. “Pusimos un límite generado por nosotros, para cuando la infracción es reiterada y la gente se queja por el accionar de los cortes. Nosotros representamos el interés de la sociedad, resguardamos y contenemos a las víctimas. Por eso el arresto no tiene nada que ver con lo político, no somos herramientas de represión del Poder Ejecutivo, sino que somos herramientas de persecución de la sociedad”, expresó.

Y añadió: “Si no fuéramos discrecionales, tendríamos que llevar detenidos a todos los que corten una calle. Reconocemos el derecho a protestar, pero el llevar a cabo esta acción no tiene nada que ver con el obstruir y destruir o cometer delito. No están habilitados para eso”.

Por último, Gullé dijo que “el abogado de Roberto Macho pidió un control jurisdiccional que le permitirá una audiencia”, y adelantó que si el juez de la causa favorece a Macho -lo que finalmente ocurrió-, "nuestro equipo seguirá llevando el proceso hasta llegar a un fallo plenario de la Suprema Corte de Justicia, para conocer si el corte de calle es un delito. Vamos a pedir que la Corte de manera plenaria, uno por uno en sus miembros, defina para quién es delito y para quién no. Si el voto es mayoritario, se acabó y nosotros nunca más vamos a perseguir estos hechos. Pero si dicen lo contrario, seguiremos con nuestro accionar”.