Luis D'Elía y su vehemente defensa a Cristina Fernández de Kirchner

Mientras Cristina Fernández de Kirchner hacía su descargo por las acusaciones en la causa Vialidad, el exdirigente gremial Luis D'Elía habló en MDZ radio y dijo que cree absolutamente en la honestidad de la vicepresidente. Aseguró que todo es parte del lawfare y que no quiere un país así.

Para Luis D'Elía, "es sorprendente todo lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner, dio un montón de data reveladora que evidentemente el fiscal no tuvo en cuenta". "Estoy convencido de que lo que está sucediendo excede este expediente. Estoy en contra de la aplicación del lawfare en Argentina y en todo América Latina. Esto es parte del lawfare: es una causa formateada para perseguir mediática y judicialmente a Cristina Fernández de Kirchner", aseguró.

Entonces, se le preguntó es posible que Cristina Kirchner, estando en el gobierno, no supiera de las 1400 casas que pudo comprar Lázaro Báez ni de la mitad de las obras que no terminó. Y respondió: "Eso de que no terminó lo dice el fiscal, no está probado que sea así. Hoy la Justicia en Argentina no es independiente. Este fiscal, que iba a jugar al fútbol a la casa de Macri, no es independiente. Tenemos fiscales de Macri, de Clarín, de Estados Unidos".

Para enfatizar en aquello, el entrevistado aseguró que él estuvo preso 4 años y que "hay un cable de WikiLeaks donde la embajada de Estados Unidos le informa a Washington que en determinada fecha la embajadora Vilma Socorro Martínez le pidió a Macri mi detención. Está la prueba, lo tiene la Corte Interamericana, que va a anular esta causa, pero yo me comí 4 años preso".

Sin embargo, aseguró que no le cabe la menor duda sobre que una vez que Néstor Kirchner falleció, "José López se asoció al macrismo en términos de corruptela, que las ventiló ahora Cristina Fernández de Kirchner. Acá todos dicen que tiró 9 millones de dólares de cometa en la casa de las monjas, ahora ese dinero, ¿se lo dio (Ángelo) Calcaterra, no? El primo de Macri".

¿Ninguna de las pruebas son creíbles? "De ese expediente, ni una coma. Cristina es una persona honesta, yo no tengo dudas de eso y sí de lo que había en la vereda de enfrente. Los que nos quieren dar cátedra de moral y de política, el macrismo, pero nos endeudaron en 100 mil millones de dólares que fueron íntegramente fugados al exterior y no hay ni un sólo imputado por eso".

D'Elía insistió en que cree en la honestidad de Cristina Kirchner y destacó que "la absolvieron en todas las causas que tuvo hasta ahora. No creo lo mismo de Macri, que es un delincuente. Tiene 160 denuncias penales ligadas a la corruptela y ningún expediente avanzó nunca. Yo no quiero un país así, no me moviliza".

Finalmente, se le consultó al piquetero qué quiere decir que "con Cristina no se jode". Pero se apartó de la frase: "Yo no pinté eso, pregúntele al que lo hizo. Yo lo que digo es que no me gusta el lowfare, que se tienen que terminan en la Argentina".