¿Cristina Fernández de Kirchner está realmente contra las cuerdas?

La noticia política de la semana es el desarrollo del juicio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por acciones ilícitas junto a Lázaro Báez en Santa Cruz. El proceso se encuentra en un estado de trabas y tirones constantes de ambas partes. El fiscal Diego Luciani atraviesa una etapa crucial para la resolución del juicio.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Página 12 publicó foto de Luciani jugando al fútbol en la quinta Los Abrojos, propiedad del expresidente Mauricio Macri. El fiscal deberá responder de manera oral a los cuestionamientos por haber integrado un equipo de fútbol junto a uno de los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Rodrigo Giménez Uriburu, y disputado un encuentro en una de las quintas del exmandatario. El abogado de Kirchner pidió la recusación del fiscal por falta de objetividad y exigió la nulidad de lo actuado.

El ministro de Economía, Sergio Massa.

El nuevo ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Massa continúa dando sus primeros pasos en el ministerio. El nuevo integrante del Gabinete debe afrontar la situación actual del informe que publicó el INDEC sobre el 7,4% de aumento de la inflación respecto al mes pasado.

Massa tiene un viaje programado a Washington para el 29 de agosto. Allí se reunirá con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y para mostrarle las promesas que buscan llevar la relación del país y de la entidad financiera a un estado de paz y desarrollo.

La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió.

La interna de Juntos por el Cambio se sacudió esta semana por los dichos de la líder de la Coalición Cívica, Elisa 'Lilita' Carrió, sobre dirigentes del PRO. "Si quieren que me vaya de Juntos por el Cambio, no tienen más que pedirme. Me puede desafiliar incluso de la Coalición Cívica. Ahora cómo van a eludir una voz de 35 años en la Argentina", fue una de las declaraciones de la exdiputada. El presidente de la UCR, Gerardo Morales, expresó que "si Lilita tiene dudas, sospechas, las tiene que hablar hacia adentro, pero no generar acusaciones que creo que no contribuyen a nada".