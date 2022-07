El único policía bueno es el policía muerto

El terrible hecho sucedió en Rafael Calzada, en el partido de la Matanza. La novia de Bejamín, el funcionario policial abatido, se llama Esmeralda Torres, y salían desde los 14 años. Ahora, ella clama por una verdad que parece oculta en los pliegues de la Secretaría de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

El parte policial habla de cinco funcionarios que estaban desarrollando una acción de seguridad en un cementerio abandonado en Rafael Calzada, un territorio en disputa entre bandas criminales. Benjamín Nazareno Zucarelli tenía 23 años, e integraba el cuerpo de elite UTOI. Fue ejecutado en circunstancias —cuando menos— poco claras. Esmeralda Torres, su novia, pide desde un posteo en redes sociales que el ministerio de seguridad bonaerense diga la verdad al respecto de lo que sucedió con su muerte.

Esmeralda publica: "Necesito saber la verdad, ¿quién era la compañera que estaba con Benja en el móvil? Benjamín fue el único herido. ¿Dónde estaban los supuestamente cinco que estaban en el móvil con él? ¿Por qué mienten? ¿Por qué juegan con la vida de la gente? Es verdad: somos un número más, y que no les importa una mierda nada, ni la memoria de Bejamín, el chico más bueno que había en este mundo.

Necesito saber quién estaba en el móvil con él. Seguro estás leyendo esto. Por favor, mandame un mensaje. Sé bien que nada ni nadie me va a devolver a mi Benja, pero necesito hablar con vos. ¿Cómo puede ser que ningún compañero de los que supuestamente estaban en el móvil con él nos haya mandado el pésame a la familia? ¿Cómo puede ser? ¿Dónde están?

El jefe nos dice: él dio la vida por sus compañeros, gracias a él se salvaron sus cuatro compañeros. ¿Dónde están? ¿Dónde están los demás heridos? Estuve en el hospital, y no había familiares de ningún herido. No había nadie. Éramos los únicos. ¿Por qué? ¿Dónde figuran los demás?

Porque todo es una mentira. Nos mintieron en la cara. Benjamín estaba solo en el móvil con una compañera. Bajó a intervenir en una venta de droga. Su compañera se quedó en el móvil y lo agarraron de atrás. Lo entraron, arrastrándolo como un perro, a la villa. Le metieron cuatro balazos. Le sacaron el arma y el chaleco antibalas y su compañera se asustó y se fue. Le hicieron una emboscada a mi Benja y ya no está con nosotros la persona más buena que Dios me pudo prestar para ser feliz en este mundo.

¿Y todo por qué? ¿Por qué? Díganme. Explíquenme: ¿qué pasó? Es esto: te mandan a salir de a dos, no les importa nada, total, somos un número más. Es así. Les decían que si bajaban a procedimientos, les iban a dar franco, por eso siempre me contaba con una alegría: ‘Amor, bajamos a tres paqueros con droga y mucha plata’. Al otro día lo mismo, y nunca les daban el franco. Siempre salía con los mismos compañeros. ¿Y ayer? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaban esos compañeros?

Ya necesito urgente comunicarme con usted, señora que estaba en el móvil con mi Benjy. Queremos que se haga justicia. Dejen de encubrir todo. Que se haga JUSTICIA POR NAZARENO BEJAMÍN ZUCARELLI. Tenía sólo 23 años, toda una vida por delante.

Cómo te necesito, mi amor. Hoy se me partió el alma en mil pedazos a ver su cuerpo con su cabeza ensangrentada, con la boca abierta, con la mueca de que sufrió. Porque sufrió, señores. Por favor que se haga JUSTICIA. Que todos los que saben dejen de encubrir. Necesitamos saber la verdad. Benja no se merecía esto. Benja no, jamás.

Te llevaste mi vida mi ángel. Siempre vas a ser lo más lindo del amor. Te voy a amar mi vida entera. Mi primer amor, con quien aprendimos todo juntos, desde los 14 añitos juntos, vendiendo panchitos en la feria, haciendo platita como podíamos y, gracias a Dios, jamás nos faltó nada, y hoy que ya teníamos trabajo, un autito hermoso y ya habíamos comprado todas las cosas para nuestra casita, así nos mudamos, ya no estás. No voy a poder ver tu carita de felicidad. No voy a poderte ver cocinar, como tanto me decías: ‘Amor, la vamos a pasar tan lindo cuando vivamos juntos. Te voy a cocinar todo lo que vos quieras, te va a encantar’. Jamás me voy a olvidar eso que me decías. Nunca en mi vida.

Que se haga JUSTICIA POR EL OFICIAL DE POLICÍA NAZARENO BENJAMIN ZUCARELLI DE 23 AÑOS. JUSTICIA. COMPARTAN POR FAVOR Y QUE LLEGUE A DONDE TENGA QUE LLEGAR”.

Al momento de desarrollar estas líneas el posteo tiene: 6.600 me gusta, 1.900 comentarios, y se ha compartido 14 mil veces. Ni el ministro Sergio Berni, ni el gobernador Axel Kicillof, se han pronunciado al respecto de este horrible crimen.