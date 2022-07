Durísimo comunicado de empresarios mendocinos contra el Gobierno

Desde la Unión Comercial e Industrial Mendoza (UCIM) volvieron a arremeter contra el Gobierno nacional tras un fin de semana caótico que se desató tras la renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía. Los empresarios mendocinos responsabilizan a Cristina Fernández de Kirchner por la crisis que se produjo y hasta catalogaron la situación como un "golpe de estado por goteo".

Con fuertes conceptos, Daniel Ariosto, presidente de la asociación, difundió un comunicado que lleva su firma y está titulado "Vivir en zozobra. Vivir en la incertidumbre".

En el escrito, Ariosto señala que el sector encabezado por la vicepresidenta se impuso y terminó provocando la caída de Guzmán. "Argentina está atravesando un momento terminal y se dirige hacia la nada de nada", indica y continúa enumerando los últimos inconvenientes a los que se ha tenido que enfrentar la población, en general, y el sector comercial, en particular.

"En julio, empezamos un aparente sinceramiento de tarifas con aumentos en pasajes de buses, en pasajes aéreos, en prepagas y en los servicios, luz y gas, telefonía, internet, varios de ellos que superan el 20%", detalla.

En comunicado completo

Ante los sucesos de este fin de semana UCIM desea reafirmar las posturas que desde hace un tiempo viene sosteniendo en relación a la falta de conducción política y económica que padece, cada día, nuestro país y que hoy nos encuentra con una total incertidumbre ante la renuncia del ministro de economía, Martín Guzman.

Esta situación dejó en evidencia que estamos sufriendo para muchos, una suerte de golpe de estado por goteo o la imposición de un sector del frente que conforma el oficialismo, sobre el presidente de la Nación.

Argentina está atravesando un momento terminal y se dirige hacia la nada de nada. Todos los acontecimientos, tanto económicos como políticos, nos señalan que sigue sin existir la preocupación por los ciudadanos, todos o ninguno, mejor dicho.

El cepo a las importaciones nos está impactando fuertemente en todos los sectores. Lo que más sobresale son las autopartes, las vitivinicultura, la industria, de la construcción. Pero también afecta a los comercios, los servicios y al turismo y estamos temiendo que mucho de lo que hemos planificado pueda fracasar porque directamente hay un cierre, una Argentina que se ha aislado totalmente y en la economía local, está repercutiendo fuertemente.

En julio, empezamos un aparente sinceramiento de tarifas con aumentos en pasajes de buses, en pasajes aéreos, en prepagas y en los servicios, luz y gas, telefonía, internet, varios de ellos que superan el 20%.

La semana que pasó fue vandálica. En cuanto a los temas económicos con un riesgo país descontrolado, con un dólar que superó los 240 lo que marca, no lo que dice el presidente, no un crecimiento del país sino que no asume la desesperante necesidad de un programa que ordene un poco la inflación no contenida y de la que ya se habla que este año llegará muy cerca de los 3 dígitos.

Y el refugio para quienes tienen dinero pueden ser los ladrillos o los dólares y entonces, hay mucha gente que se refugia en los dólares que no sabemos si van a llegar a los 245, a los 345 o a los 545. Desconfianza y corridas que alimentan aún más la crisis.

Y quienes no tienen recursos y gran parte de los trabajadores siguen siendo expulsados cada vez más y más a la pobreza.

Si nuestros dirigentes siguen con su habitual e irresponsable verborragia que no se detiene, la confianza se pierde, aún más, si esto puede ser posible y se puede llegar a la quita de dos o tres ceros que podría ser un problema muy importante.

Los temas de fondo de la Argentina que son la educación, la salud, la seguridad, y la justicia siguen sin tocarse y en caída libre. Todo esto agravado con algunas conductas que no aportan. La visita del presidente, en medio de una corrida bancaria, a Milagros Salas es por lo menos, desafortunada.

La mujer, procesada y condenada y que aún maneja dineros estatales, muestra la distorsión de la realidad en la que vive este presidente, que en lugar de estar cumpliendo con sus actividades, con más fuerza que nunca, fue con una corte de periodistas de Casa de Gobierno a visitarla, gastando los fondos que se ha comprometido a bajar y más aún, que es de vital importancia bajar.

Es increíble que debamos vivir permanentemente en esta zozobra. Los ciudadanos no sabemos de qué manera vamos a llegar con nuestra economía a finales del año que viene y nuestra dirigencia, tiene el descaro de tomar medidas pensando en cargos y posibles candidaturas en mira a las elecciones presidenciales.

Seguimos sin saber hacia dónde vamos y de esta manera, no es posible planificar ni siquiera, cómo vamos a movernos durante esta semana.

Llamamos a los responsables de este desorden tan profundo, a que recapaciten y den pautas mínimas para cumplir con los acuerdos logrados y fundamentalmente y urgentemente trazar alguna línea que encamine de una vez por todas, la economía y la vida de quienes no queremos otra cosa que vivir y poder sostener a nuestras familias, trabajos y empresas.