El vaticinio de Julio Cobos sobre el futuro de Sergio Massa

Luego de que se oficializara la designación de Sergio Massa como "superministro", hay una gran expectativa respecto al equipo que lo acompañará y las primeras medidas que aplicarán desde la cartera. Según el diputado Julio Cobos, el expresidente de la Cámara baja no contará con mucha paciencia por parte de los mercados y deberá demostrar con rapidez su intención de ordenar la economía.

"Massa ha generado expectativa que los mercados han apoyado porque ven a una persona de peso político, con decisión, y tenemos que esperar a ver el miércoles los anuncios. Ahí Massa se juega todo de entrada, porque el inicio es muy importante, y por lo menos debe trazar un rumbo que no ha trazado Alberto Fernández ni su equipo ministerial hasta hoy", dijo el exgobernador mendocino en diálogo con Radio Rivadavia.

El legislador consideró que urge la necesidad de establecer un rumbo económico claro que tienda a ordenar el gasto público y a incentivar la producción y la riqueza. Además catalogó al tigrense como "una persona de peso político y de decisión".

"Cuando se fue (Martín) Guzmán puse en redes que hacía falta una figura de peso político o una figura relevante en la economía. Es más, lo consulté a Massa por un paquete de leyes, y me dijo que no había nada en ese momento", admitió Cobos a la hora de criticar la forma en la que Silvina Batakis tomó el poder en el Palacio de Hacienda. De esta forma, también sumó que se requieren medidas concretas y sentenció: "No es momento de anuncios tibios".

"Uno es egoísta si piensa en 2023 y si quiere que a Massa le vaya mal. Eso no sirve. Venimos advirtiendo que el Presidente debe ejercer la autoridad, y si el Gobierno genera condiciones y apunta a bajar los impuestos va a contar con nosotros", afirmó el diputado acerca del rol de la oposición frente a la proximidad de unas nuevas elecciones.

Sin embargo, también vaticinó que Massa representa "la última carta que le queda al Gobierno" frente a la crisis, y señaló que esa condición le permitirá tener libertades de gestión y autonomía para tomas definiciones.

"No va a poder recibir muchos condicionamientos porque es la bala de plata del Gobierno, y se va a manejar con autonomía, y esperemos que sea este Massa mirando al multilateralismo, pero no mirando a Venezuela con buenos ojos, el que mira a la producción, y que no se deje condicionar. Sabe que si quiere tener aspiraciones dependerá del resultado que tenga", anticipó el opositor.