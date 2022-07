Un aumento como el de los jueces: cuál es la exigencia salarial de los judiciales

Entre bocinazo y bocinazo como forma de reclamo, los empleados del Poder Judicial exigen aumento salarial. Tendrán que esperar hasta el martes 27 para sentarse en paritarias de acuerdo a lo que dispuso el Gobierno de Rodolfo Suarez. En ese encuentro, exigirán la aplicación de la cláusula C que se firmó el gremio en 2013 por la que se les compensa a los empleados judiciales si no han recibido un incremento similar al de los jueces, pero que sólo se aplicó dos años.

“Si en el año calendario los empleados judiciales y funcionarios no recibimos un porcentaje de aumento similar al que percibieron los jueces, la cláusula C firmada en 2013, obliga a que en los primeros meses del año siguiente nos sentemos en paritarias para nos den el aumento no recibido”, sostuvo ante MDZ, César Llanos, el secretario general del gremio de Judiciales. En 2013 y 2014, de acuerdo al relato del gremialista, esa cláusula se cumplió. Luego, no.

Los Judiciales están, como el resto de los estatales, en pie de lucha. Durante la feria judicial vigente por las vacaciones de invierno se paran en las calles céntricas e invitan a la gente que circula a que toque bocina como forma de apoyo. “No tuvimos aumento en 2020, el Gobierno no nos dio suba salarial a los empleados estatales, por lo tanto hemos perdido ahí un 36% de poder adquisitivo. Pero los jueces sí se aumentaron sus salarios ese año. En lo que va a del año 2022, en tanto, estamos un 15% abajo”, explicó Llanos.

De acuerdo a la información brindada por el gremio, los jueces firmaron este año tres acordadas que les permitieron actualizar sus salarios. A diferencia del aumento del 40% escalonado y no acumulativo que le dio el Gobierno a los estatales (que hasta ahora han recibido la mitad porque aún no se cumple el calendario), los magistrados se dieron un aumento acumulativo, esto quiere decir que el porcentaje de suba se calcula sobre la base del último sueldo con aumento. Cuando no es acumulativo, los porcentajes dispuestos se dan sobre un único sueldo como base, por lo tanto, siempre es menor la suba.

“Los jueces se dieron al 1 de enero, al igual que los jueces nacionales, un 15% de aumento; un 10% acumulativo al 1 de abril y 10 %más al 1 de mayo. Lo cual supera el 20% no acumulativo que hemos recibido los judiciales”, cuestionó Llanos.

El gremio advirtió que no está dispuesto a aceptar una suba en negro, que todo aumento debe ser “en blanco”. Pero además pidió al Gobierno que “plantee una paritaria libre y sin techo que contemple la gran pérdida salarial acumulada y que no funcione con el mecanismo que apunta a que si no hay aceptación salarial, hay suba por decreto”.

En el sindicato creen que la Corte juega un rol “dubitativo” porque “por un lado sostiene que no tiene el manejo de los recursos”, aunque recibe los aumentos acumulativos que se da a si misma”.

El jueves será la primera mesa de negociación paritaria con gremios como ATE, SUTE y AMPROS y como suele suceder, el Gobierno ofrecerá un monto menor que el que finalmente termine dando. Esto es porque legalmente está obligado en la mesa de negociación a demostrar que tiene voluntad de acuerdo, por si finalmente la mesa paritaria fracasa y debe dar una suba salarial por decreto.

Luego del feriado del lunes, el martes 27 serán los judiciales quienes escucharán la oferta salarial que se estima será la misma que la del resto de los estatales.