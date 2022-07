Omar De Marchi respaldó a Rodolfo Suarez tras una crítica de Alfredo Cornejo a la gestión

La frustrada licitación de Los Penitentes expuso las disidencias internas en el oficialismo provincial. Luego de que el senador nacional radical Alfredo Cornejo cuestionara que el Gobierno de Mendoza demoró mucho tiempo en el proceso de concesión a largo plazo del centro de esquí, el diputado nacional y referente del PRO, Omar De Marchi, salió a respaldar al gobernador Rodolfo Suarez frente a esa crítica.

La intención del Ejecutivo provincial de concesionar el predio de alta montaña por dos años fracasó esta semana debido a que las empresas que se postularon a la licitación no cumplían las exigencias. El EMETUR declaró la no conveniencia de las ofertas presentadas por los dos oferentes y no adjudicó el permiso de uso precario.

Tras el frustrado proceso, el senador Cornejo criticó las dilaciones en el proyecto a gran escala que involucra a Los Penitentes y que consiste en la licitación para la concesión por un plazo de 50 años, la cual fue autorizada semanas atrás por la Legislatura provincial.

“Creo que el Gobierno se demoró muchísimo en la licitación grande, que es la importante. Se demoró muchísimo, yo no sé por qué”, manifestó el exgobernador mendocino durante una entrevista en el programa “Séptimo Día” de Canal 7. Asimismo, atribuyó la situación a la crisis macroeconómica nacional y sostuvo que “hoy no hay un clima de inversión de ese nivel en Argentina”.

Pero el tema no quedó allí, ya que el legislador nacional aliado del oficialismo local Omar De Marchi respaldó abiertamente a Suarez tras el cuestionamiento del senador de la UCR. “No correspondió la crítica que hizo Cornejo, no es saludable y son momentos en los que él tendría que acompañar sin ningún tipo de grieta a su propio Gobierno”, manifestó en diálogo con MDZ el dirigente del PRO.

Resaltó que salió a “bancar a Suarez” y que no se puso en contra de Cornejo, sino que el exmandatario provincial fue el que se puso en contra del actual gobernador.

“En un tema en donde el conflicto arrancó hace cinco años atrás y desde ese tiempo estamos sin un centro de esquí emblemático como era Penitentes, lo mínimo que tiene que hacer Cornejo es acompañar, cerrando filas con el gobernador Suarez y no plantear disidencias que solo sirven para dividir”, sostuvo el vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Nación.

Vale recordar que durante la gestión de Cornejo se rechazó en 2018 un pedido de prórroga de la concesión del complejo a la empresa Penitentes SA. Un año después la Suprema Corte de Justicia desestimó una demanda de la firma y posteriormente la Legislatura provincial aprobó la expropiación del complejo de 50 hectáreas, la cual se oficializó en 2020 a través de un decreto del entonces gobernador Suarez.

De Marchi remarcó que el complejo de alta montaña está cerrado desde el 2017 y que ya se han perdido 5 temporadas de nieve. “En un centro de esquí que funcionaba a pleno, cuando el Gobierno interviene o se mete, el resultado es que hace 5 años no funciona y está cerrado. No hago valoraciones si el proceso estuvo bien o mal, me guío solamente por el resultado”, expresó.

Las rispideces entre Cornejo y De Marchi no son nuevas en el oficialismo provincial. Si bien desde fundación del frente Cambia Mendoza ambos dirigentes mantienen una relación con tensiones, las mismas nunca se han traducido en un enfrentamiento abierto o en una división política.

Sin embargo, desde el entorno del referente de la UCR no ocultan las molestias que generan algunos de los planteos del diputado nacional. Mientras que algunos allegados al líder del PRO local no dudan en lanzar como chicana que Cornejo es a Suarez lo que Cristina Fernández de Kirchner es a Alberto Fernández.

Un anuncio “vergonzoso”

Por otra parte, De Marchi también se refirió al reciente anuncio de la llegada del tren de pasajeros a Mendoza y lo calificó como un “engaño del Gobierno nacional”.

“Anunciaron con bombos y platillos la llegada del tren de pasajeros a Mendoza para finales de 2022 y un día después, funcionarios de Trenes Argentinos vuelven a poner en duda la reactivación de este tramo estratégico para la provincia”, expresó el diputado nacional respecto a las declaraciones que tuvieron lugar en el acto que se realizó en la localidad de Justo Daract de San Luis.

El dirigente del PRO sostuvo que “es un anuncio vergonzoso” y que busca “seguir alimentando expectativas que ellos mismos saben que son incumplibles”. “Desde lo técnico, la puesta en funcionamiento de este trayecto no está resuelto. Se necesitan recursos y tiempo para mejorar la infraestructura ferroviaria actual. Pareciera que desde el Gobierno Nacional buscan hacer anuncios grandilocuentes sólo con propósitos electoralistas”, advirtió.

“Con la obra actual, la velocidad máxima de la formación se estima que será de 40 km/h a 50 km/h. Es decir, quien se tome el tren nuevo va a demorar más en hacer el tramo Bs. As- Mza que hace 30 años atrás, cuando dejó de funcionar”, subrayó el vicepresidente de la Cámara de Diputados.

Esta postura marca una diferencia también con otro aliado de Cambia Mendoza, el diputado provincial Jorge Difonso, quien fue uno de los dirigentes que celebró el anuncio del Gobierno nacional acerca de la llegada del tren de pasajeros a Mendoza.