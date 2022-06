Pelea por los planes: qué piensan los intendentes sobre el planteo de Cristina Fernández de Kirchner

La primera piedra la tiró el lunes pasado la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en el acto de la CTA en Avellaneda, cuando dijo que "el Estado nacional debe recuperar el control y auditoría de las políticas sociales, no pueden seguir tercerizadas". Apuntando sus cañones, especialmente por un encono personal, contra el Movimiento Evita liderado por Emilio Pérsico y Fernando “El Chino” Navarro.

La vicepresidenta se olvidó por completo que el esquema de cooperativas y reparto de planes sociales lo ideo Néstor Kirchner para aleccionar a intendentes y gobernadores como cuenta en su nota del jueves el colega Alejandro Cancelare.

Lo cierto es que luego del discurso de Cristina, empezó a tomar cuerpo la idea de que los planes sociales sean manejados por gobernadores e intendentes. Desde hace unos días en la provincia de Buenos Aires empezó un operativo de seducción encabezado por Martin Inzaurralde, jefe de Gabinete bonaerense, quien llamó a intendentes del oficialismo y la oposición para elaborar un proyecto en común que permita a los municipios tener el control de los planes sociales.

MDZ habló con intendentes de diferentes colores políticos de la provincia de Buenos Aires. Todos coincidieron en que el estado no puede estar ausente en el control y para esto los municipios deben tener un papel central. Además concordaron en que los planes no pueden ser eternos.

Uno de los primeros intendentes que respondió el llamado de MDZ fue Fernando Gray, jefe comunal de Esteban Echeverria e integrante del Frente de Todos. Lo primero que dijo es que para entender el problema hay que ir a la génesis del por qué las organizaciones sociales llegaron al manejo de los planes.

El intendente de uno de los municipios que integran la populosa Tercera Sección Electoral, recordó: "En el 2009, recuerdo que fueron “El Chino” Navarro y Pérsico a ver a Néstor Kirchner para proponerle un programa de cooperativas, que son los planes que están ahora. Hasta el 2015 los planes de cooperativas tenían en los municipios una unidad ejecutora y un control en el territorio. En el gobierno anterior determinaron que la contraprestación para tener el plan era que estudien. Y los que estamos en el territorio sabemos que eso no es una contraprestación. Ahí empezó a desvirtuarse el manejo. Después iban tres o cuatro personas a hacer un poco de lío al ministerio y los llenaban de planes que repartían entre los barrios, sin ningún control. Desvirtuando a un más la situación, hasta que llegamos a lo que pasa hoy en día donde hay una ausencia total del Estado en el control de los planes”

En tanto Gray se preguntó: “¿Quién controla a las organizaciones sociales?... Nadie”. Y afirmó: "Debe haber un control y quienes están más cerca del territorio son los municipios. Eso hoy en día no está planteado así, desarmaron los controles y ocurre lo que está pasando. Los planes deben ser reemplazados por trabajo”.

Por otra parte, Fernando Gray puso en relieve el problema que generan a futuro los beneficiarios de los planes sociales: “¿Sabés cuál es el tema más grave, que nadie lo dice? Es que va a haber una generación completa de millones de argentinos que no van a tener aportes jubilatorios. Entonces la pregunta es ¿todos estos beneficiarios de planes sociales cómo se van a jubilar? Porque no falta tanto para que se jubilen. Y los que aportamos ¿con cuánto nos vamos a jubilar?, de algún lado van a tener que salir los fondos. Ese es un problema gravísimo y nadie está hablando de eso”, completó el intendente de Esteban Echeverría.

Por su parte Diego Valenzuela, intendente del PRO de Tres de Febrero, sostuvo que los planes sociales deben ser temporales, sin intermediarios y estar condicionados en términos de la empleabilidad, la capacitación y la culminación educativa. "¿Y por qué no usarse -dijo- como un subsidio a la demanda de empleo de las PYMES y a la creación de emprendimientos?”.

Sobre quien debe controlar los planes sociales, el jefe comunal de Tres de Febrero afirmó: “Es muy importante la supervisión y auditoría. Los municipios deben tener un rol, por el hecho de conocer el territorio y saber cuáles son las demandas laborales y la matriz productiva de cada distrito. Hay que cambiar la lógica de los planes: deben ser un puente real hacia el trabajo. Se tienen que asignar directamente a los beneficiarios con criterios claros, deben ser temporales y condicionados a actividades de capacitación y que mejoren la inserción laboral de las personas”

En cuanto al cuestionamiento de Cristina a los movimientos sociales, Valenzuela dijo: “Desde ya el debate que hoy se genera, en mi opinión, es consecuencia de la puja por el poder, de la interna y de las contradicciones. El planteo de la vicepresidenta yo lo leo en la línea de la interna de deslegitimar a actores como los movimientos sociales que están apoyando al presidente”

En off, el jefe comunal peronista de uno de los distritos más populosos del conurbano bonaerense reconoció el descontrol y la presión política que ejercen los movimientos sociales. Sobre las críticas de la vicepresidenta al Movimiento Evita dijo: “Cristina tiene un tema personal con Pérsico, y cuando puede le sacude al Evita y a Pérsico. Es un tema de vieja data. La Cámpora también tiene un tema con el Evita y se combina todo. No es solo el Evita hay cientos de organizaciones y no se puede personalizar en una como hace Cristina”.

Guillermo Britos, intendente de Chivilcoy, fue claro con su respuesta: “Me tiene sin cuidado quienes manejen los planes sociales. Lo que sí hay que garantizar que quienes cobren un plan social tengan una contraprestación”.

El jefe comunal vecinalista del norte de la provincia de Buenos Aires contó como es el manejo de los planes en su distrito: “En Chivilcoy se da la particularidad que hay planes que maneja el municipio a través de cooperativas que dan una contraprestación como es el servicio de barrido, el mantenimiento de huertas y otras tareas. Tenemos planes que los manejan las organizaciones sociales como el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie que también cumplen tareas en conjunto con el municipio dando una contraprestación”. Y agregó: “Y hay otras personas que tienen planes sociales que nadie sabe quiénes son, que las manejan otras agrupaciones. Lo ideal sería que todos trabajen independientemente de quien dependan”.

En cuanto a los cuestionamientos de la vicepresidenta por el manejo de los planes sociales, Britos fue contundente: “Con respecto a quienes cuestionó Cristina, la verdad no me interesa ese debate. Es un tema de Cristina, que se arregle ella”.

Por su parte Marcelo Santillán, intendente del Frente de Todos que comanda el municipio de Adolfo Gonzales Chaves, dijo: “El de Cristina fue un discurso brillante que estableció un montón de situaciones que son estructurales”.

Sobre el manejo de los planes, el jefe comunal de Gonzales Chaves afirmó: “Sin restarle importancia al tema, en este momento del país no está entre los temas prioritarios. Se puede abordar desde dos puntos de vista, uno el que pretende el FMI y la derecha que consideran que son un gasto del Estado y otro desde lo cultural del trabajo. Por eso creo que debemos tenerlos los municipios, y decidir cómo implementarlos. Si en forma directa o con las organizaciones distritales. Los planes deben venir con materiales y herramientas”.

En tanto el intendente radical del partido de Magdalena, Gonzalo Peluso, sostuvo que el Estado nacional debe ser quien maneje los planes sociales: “Está demostrado que se puede, el sistema de la Asignación Universal por Hijo funciona. También se pueden otorgar vía online cómo fue el IFE y otros subsidios del Estado. Y los municipios tienen que certificar la contraprestación que se debe prestar por el plan”.

Asimismo, Peluso afirmó que otorgando los planes por ANSES se terminan con los beneficios superpuestos. "En Magdalena los poquitos que tienen planes sociales cobran más de un plan por lo que terminan ganando más que en un empleado municipal. Entonces se hace difícil en los pueblos convencer a un empleado municipal que trabaje, cuando estos tipos por estar en la casa cobran diez mi o quince mil pesos más”, señaló.

Sobre los cuestionamientos a las organizaciones sociales que hizo la vicepresidenta dijo: “Obviamente que quiere el manejo de la caja. Sabe que pierden el año que viene y busca fortalecer a las intendencias del conurbano porque entiende que pueden retener el gobierno provincial. Las organizaciones sociales hoy le disputan poder a los barones del conurbano. Cristina no lo hace con el fin de mejorar nada, solo busca beneficios directos para su sector político”

Por su parte Martín Yeza, intendente de Pinamar, sostuvo que los planes no deben sostenerse en el tiempo y de una forma muy particular dijo que los municipios serían más efectivos en el manejo de los planes sociales : “Si el Estado nacional hiciera hamburguesas definitivamente los municipios harían mejores hamburguesas y las entregarían con mejor temperatura, el problema no es si los municipios somos más eficaces que el Estado nacional, el problema de fondo es cómo van a convertirse los planes sociales en trabajo y por cuánto tiempo se va a extender su duración”.

El jefe PRO de Pinamar dijo que Cristina quiere tomar el poder que da manejar los planes sociales: “Los motivos son de poder y política. Están completamente desentendidos de cómo recuperar la movilidad social ascendente”.

Por último, el intendente de La Plata, Julio Garro, se mostró a favor de que los municipios sean quienes manejen los planes sociales. Al ser consultado por MDZ, Garro sostuvo: “Por una cuestión de escala, los planes tendrían que ser manejados por los municipios". Y aclaró: "Nación y Provincia están un poco más lejos de los barrios que los municipios, donde son los intendentes con sus funcionarios quienes caminan el territorio y conocen las necesidades”.