Buscan acelerar un proyecto para que las escuelas estén abiertas cuando haya paro docente

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Alejandro Finocchiaro, destacó que está trabajando en conjunto con otros bloques de la oposición para que se apruebe el proyecto que declara a la educación como servicio esencial y se garantice que las escuelas estarán abiertas los días en que haya paro de docentes.

"La Argentina creció cuando creció su sistema educativo y empezó a decaer, a fines de los 60, cuando el Estado decide retirarse del sistema educativo", dijo el exministro de Educación durante el Gobierno de Macri que afirmó que su proyecto busca la "continuidad de los derechos educativos y no educativos que brinda la escuela".

"Estamos trabajando con otros bloques para que esto sea ley. No es ir contra nadie, sino ir a favor de los chicos", remarcó el dirigente del PRO en radio Rivadavia.

Luego aprovechó para pasarle factura a la CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina). "Desde hace 20 años el kirchnerismo ha tercerizado el sistema educativo en CTERA y creó el ceterismo educativo: el adoctrinamiento, la lógica del no mérito, del no esfuerzo, del no importa si los chicos aprenden o no, porque sólo importa que estén adentro", sostuvo el legislador y catalogó a la confederación como "el brazo educativo del kirchnerismo".

Y concluyó: "Lo que diga (el secretario general de SUTEBA, Roberto) Baradel importa poco. Las políticas públicas educativas las marcan los Estados. Con los gremios hablamos condiciones salariales y laborales".