La gira internacional que encara Anabel Fernández Sagasti

La senadora nacional del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti encarará una gira internacional por Italia y Turquía. La referente del kirchnerismo mendocino participará de la Conferencia Global de la UIP (Unión Inter-Parlamentaria) que se llevará adelante en la ciudad turca de Estambul y previamente tendrá un paso por la capital italiana.

El viaje tendrá una primera escala en Italia, donde la presidenta el PJ mendocina participará este viernes de la séptima edición del “Tutti giù in cantina” que se realizará en Velletri, Roma. El “Malbec Day” es un evento organizado por el CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) y la Embajada Argentina en Italia, con la colaboración del Ministerio de Turismo, INPROTUR y el importador de vinos argentinos Guido Favaro. En esta actividad se hará promoción comercial y turística de la provincia.

Posteriormente, la senadora nacional se trasladará al límite entre Europa y Asia para decir presente en la conferencia organizada conjuntamente por la UIP y la Gran Asamblea Nacional de Turquía.

Según resaltaron desde el entorno de Fernández Sagasti, la UIP es la organización internacional de los Parlamentos y fue creada en 1889 para profundizar el diálogo parlamentario, trabajar para la paz y la cooperación entre los pueblos, además del establecimiento de la democracia representativa.

Indicaron que en este tipo de eventos se abordan temas de interés y preocupación internacional para provocar acciones y soluciones concretas de parlamentos y parlamentarios en el mundo. Destacaron que el encuentro brinda la posibilidad de estrechar relaciones con legisladores de todo el mundo para trabajar experiencias parlamentarias exitosas.

Previo a eso voy a participar en Roma del "Malbec day" en el marco de la séptima edición del “Tutti giù in cantina”, el evento promociona la industria del vino a nivel internacional y reúne operadores turísticos, empresarios gastronómicos, e importadores de vino y alimentos uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDDEEuD83CuDDF9 — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) June 16, 2022

La agenda de trabajo de la dirigente kirchnerista también incluirá un encuentro con la cámara de agencias de viaje turcas -que forma parte del Ministerio de Turismo de Turquía- para dialogar sobre la variada oferta de turismo que ofrece la provincia de Mendoza e incentivar las posibilidades de fortalecer este sector.

Por otra parte, también tendrá un contacto con autoridades de la Cámara de Comercio de Estambul. Mantendrán una reunión protocolar sobre la oferta exportable de Mendoza para introducir productos locales en nuevos mercados. También está previsto abordar estrategias para fortalecer la relación entre empresarios mendocinos y tucos.

Turquía y Mendoza comparten producciones agroindustriales similares y ambos son productores de uva, aceitunas, ciruela, manzana, pera, nuez, tomate y cebolla. En este sentido, desde el equipo de la senadora resaltaron que el diálogo se centrará más en el intercambio de insumos y tecnologías y biotecnologías aplicadas a la producción que se pueden aportar desde la provincia para fortalecer e impulsar el intercambio con el país.

Adelantan que dialogarán sobre la posibilidad de ampliar el intercambio comercial por ejemplo con materiales plásticos que realizan empresas locales como PetroCuyo o Petroquímica

Cuyo.