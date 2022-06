En medio de fuertes disputas por el rectorado, hoy se define quién dirigirá una facultad clave

El jueves pasado cerca de la medianoche, Encuentro por la Universidad Pública (un grupo compuesto por sectores kirchneristas, de izquierda e independientes) celebró haber ganado el decanato de la facultad de Ciencias Políticas por un estrechísimo margen, luego de 8 años de hegemonía de una alianza radical -peronista representada por el Frente Plural. Esta agrupación apeló y esta tarde desde las 17 la Junta Electoral define quién triunfó en los comicios. En tanto que el miércoles el Consejo Superior votará si habrá o no doble vuelta para el rectorado de la UNCuyo, a pedido de la oposición porque exige que se cuenten los votos en blanco.

Como nunca antes en los últimos años, las elecciones en la UNCUYO están envueltas de dudas y fuertes peleas. Esta tarde la misma Junta Electoral que firmó el acta que daba por nueva decana a la directora de la carrera de Comunicación Social Eva Rodríguez Agüero y a la titular de la carrera de Trabajo Social Mariana Paula Quiroga como vice, dará un nuevo veredicto a pedido de las candidatas del Frente Plural, María Eugenia Martín (quien iba como aspirante a decana y fue propuesta por el peronismo y es cercana a Gustavo Correa secretario general de la CTA) y a Mariana Castiglia (postulante a vicedecana, actual secretaria académica y responde a la decana actual Claudia García, quien es radical).

Los argumentos del Frente Plural para pedir un nuevo conteo luego de haber perdido por pocos votos (el porcentaje del escrutinio provisorio arrojó 50,05% a favor de Encuentro Por la Universidad Pública contra 49,05 del FP) es que no se habían contado unos votos de alumnos en contexto de encierro, es decir personas privadas de la libertad que estudian en un programa que tiene la UNCuyo que se llama PEUCE. Por eso la Junta volvió a contar todos los sufragios el viernes pasado y pasó a un cuarto intermedio hasta esta tarde cuando dará el veredicto final.

"La misma Junta luego de haber firmado el acta que nos había dado ganadoras y después de dos recuentos, tomó la decisión de incorporar votos que habían sido anulados o que estaban viciados de irregularidad", denunció Rodrígüez Agüero en diálogo con MDZ. Desde Encuentro por la Universidad Pública, advirtieron que se intenta "un golpe institucional a la voluntad electoral expresada en las urnas el pasado 9 de junio".

Además, aseguran que "el presidente de la Junta Electoral particular de la FCPyS es Mariano Domínguez quien fue propuesto por la decana y de acuerdo a lo que dicen de esa agrupación universitaria "es un hombre de confianza del Ministro de Gobierno Víctor Ibáñez".

Pero además advirtieron que ese organismo incorporó en los padrones "a estudiantes y egresados de tecnicaturas de municipios cuya conducción es de la Unión Cívica Radical, a pesar de no configurar las condiciones normativas de ser parte de dichos claustro" mientras que les faltó " sumar más de un centenera de egresados".

También que se "dispuso un mecanismo de elección destinado a los estudiantes en contextos de encierro (PEUCE) plagado de irregularidades: incluyendo el traslado del material de votación y los votos emitidos estuvo a cargo de una funcionaria de la gestión, candidata a consejera a su vez del oficialismo. Una vez que dicha funcionaria/candidata oficialista trajo, en mano y sin resguardo alguno de la imprescindible cadena de custodia, los votos emitidos no fueron incorporados a urna alguna".

En ese contexto, temen que esta tarde, la Junta dé un resultado favorable al oficialista Frente Plural. Aunque no lo dicen oficialmente, según pudo saber MDZ, acusan a Correa de la CTA, de estar detrás del pedido del nuevo recuento de los votos. Desde el oficialismo en cambio, le reprochan a su rival "no querer sumar los votos de las personas privadas de libertad para no perder la elección".

Se espera una gran movilización de simpatizantes de ambas agrupaciones por la tarde mientras la Junta decide.

El Consejo Superior define el miércoles si hay doble vuelta

La votación para quién conducirá la UNCUYO por los próximos cuatro años también fue apelada pero por la oposición. La fórmula del oficialista Interclaustro, con Esther Sánchez y Gabriel Fidel como candidatos a rectora y vicerrector, obtuvo el 51,53% de los votos mientras, la de Compromiso Universitario, que llevaba a Adriana García y Arturo Tascheret, logró el 48,47%, Sin embargo, la misma noche del jueves, Compromiso objetó el resultado pidiendo que el Consejo Superior tomara una decisión sobre una resolución de la Junta de un día antes de la elección, para de que no se contabilizaran los votos en blanco pese a que en 2014 y 2018 si se hizo.

Con el conteo de los votos en blanco que son el 6%, los porcentajes de cada agrupación bajan y ninguna llega a más del 50% por lo tanto debe haber doble vuelta.

El Consejo Superior definirá el miércoles a la mañana a quién le da la razón. Ese órgano deliberativo está compuesto por 43 miembros, y 28 son del Interclaustro. Desde Compromiso Universitario, García aseguró a MDZ que " Se están juntando firmas de manera espontánea por parte de los consejos superiores. Distintas federaciones universitarias están pidiendo la doble vuelta".

Habrá manifestaciones frente al rectorado mientras sesione el Consejo y desde Compromiso Universitario temen que la sesión sea virtual para evitar esas manifestaciones.

Si el Consejo no vota a favor de una nueva elección, Compromiso hará una presentación judicial ante la Cámara Federal.