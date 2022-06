El plan de Ricardo López Murphy para que Juntos por el Cambio sea gobierno en 2023

Mientras el Frente de Todos atraviesa su crisis interna, la oposición de Juntos por el Cambio está “moviendo las primeras fichas” para 2023. Por eso los liberales que forman parte de JxC “están cerrando nuevas alianzas políticas” y manifestaron que el principal problema de la coalición es que aún no tiene "un programa de gobierno antes de las PASO”.

En este contexto, MDZ Radio entrevistó al diputado nacional y máximo referente del liberalismo dentro de Juntos por el Cambio, Ricardo López Murphy, quién argumentó que "el problema principal de Argentina" es que “la clase política no posee gobernabilidad dentro del Estado nacional. Sí este conflicto nunca se resuelve, nunca podremos cambiar nuestra realidad”, aseguró el entrevistado.

“Estamos trabajando para que nuestras ideas de la libertad encuadren para resolver el primer problema de fondo que tiene Argentina: la ingobernabilidad del Estado. Porque si esto no se resuelve, el próximo gobierno que asuma estará conviviendo en un Estado fallido”, dijo el legislador.

Haciendo referencia a lo anterior, los partidos que integran la coalición de Juntos por el Cambio ya están moviendo sus primeras piezas pensando en 2023. Los radicales fueron los primeros en asegurar su lealtad al partido y enarbolaron las nuevas banderas de la UCR. Luego, el PRO comandado por Patricia Bullrich y el expresidente Mauricio Macri todavía no han adelantado una postura, y lo único que se sabe es que buscan fortalecer la territorialidad del partido en las instituciones donde son Gobierno.

Por su parte, los liberales de JxC que lidera López Murphy están “fortaleciendo alianzas de gobierno” y “no le cierran las puertas a nadie” que se sienta identificado con las ideas de la libertad. Por eso el legislador nacional dio a entender que las puertas “no están cerradas” para el “fenómeno Javier Milei”.

“Tenemos que ganar las elecciones del 2023 con una amplia mayoría para cambiar los problemas reales de este país. Sin embargo, antes de hacerlo, Juntos tiene que formar una coalición fuerte, trabajada con tiempo para unir fuerzas y derrotar", comentó López Murphy.

"Esto por ahora no sucede, porque no hay un plan claro. La idea es llegar a las primarias con las alianzas formadas, y eso no se puede hacer en el mismo día de la elección. La gran coalición opositora debe trabajar con tiempo para no sufrir la dispersión de votos, como sucedió en 2019”, señaló el diputado liberal.

En cuanto a los trascendidos que posicionan a López Murphy como precandidato a presidente, siendo acompañado por la mendocina Josefina Canale, diputada provincial del bloque Partido Demócrata Progresista y expresidenta del Instituto de Juegos y Casinos, el legislador dijo que “no estaba al tanto de los rumores y que Josefina se sienta orgullosa al ser reconocida por la política”. Josefina Canale y López Murphy.

“Estos rumores nos maltratan y nos ponen al servicio de una estrategia política. Nosotros solamente hemos hablado del cómo seguir trabajando a favor del partido, ya que estamos estamos afianzando al movimiento con Republicanos Unidos y la Confederación Federal”, afirmó.

Boleta Única: JxC asegura que se aprueba en Diputados y que la gran duda se da en Senadores

La coalición de Juntos por el Cambio contó con el apoyo del Interbloque Federal y Juntos por Rio Negro para conseguir aprobar el dictamen del proyecto Boleta Única Papel (BUP). A pesar del rechazo del Frente de Todos, JxC pedirá una sesión especial para el 8 de junio o el 15 de junio para tratar en Diputados la iniciativa.

Sobre esto, el diputado aseguró que la Boleta Única será “un hito importante para la democracia nacional" y que posiblemente en Diputados sea aprobada, pero en Senadores “habrán trabas” que pondrán en duda su aprobación. “Esta boleta será un gran avance y puede superar un anacronismo democrático, ya que solamente hay 10 países al igual que Argentina que tienen el mismo sistema electoral".

"En la Cámara de Diputados seguro será aprobado, y en Senadores, si votan de acuerdo a sus convicciones, también puede ser avalada. Aunque si votan siguiendo los interés paritarios, será muy difícil”, sentenció.