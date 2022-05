El candidato a gobernador bonaerense que promete bajar impuestos y echar a los "ñoquis K"

Javier Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento, habló con MDZ sobre sus aspiraciones a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, de Javier Milei, de la discriminación a los intendentes de Juntos por el Cambio y de la paralización del estado nacional y provincial por las internas del Frente de Todos

Capitán Sarmiento, cuna de la bandera bonaerense, está ubicada al noroeste de la provincia y su principal actividad es agrícola ganadera. Lo que se podría decir una típica comunidad del interior de la provincia de Buenos Aires, donde los vecinos se juntan en la plaza, salen a tomar mate a la vereda y en los días de mucho calor se quedan hasta tarde en la calle aprovechando la fresca.

Una tranquilidad que no escapa a la realidad política y económica por la que atraviesa el país, así arrancó la charla de MDZ con Javier Iguacel. Lo primero que surgió de la charla fue la decisión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio de cerrarle la puerta a Milei, en un tono componedor Iguacel dijo: “Creo que es muy prematuro decir que se apartó a Milei, porque él no pidió entrar. Si nadie pide entrar no podés decirle que no querés que entre. Yo lo que creo es que debemos tener amplitud, humildad e inteligencia para poder escuchar a todos e incorporar a todos aquellos que quieran aportar ideas para salir de la decadencia en la que el kirchnerismo nos ha metido”

Como todos los intendentes PRO que asistieron al foro de La Plata, Iguacel negó que hayan hablado de candidaturas y afirmó: “Concentramos la conversación en los problemas que tenemos en los municipios por las internas de los gobiernos nacional y provincial, que tiene paralizada a la gestión y a nosotros nos complica la vida en los municipios. No podemos avanzar en los proyectos de infraestructura porque no giran a tiempo los recursos del Fondo de Infraestructura Municipal (F.I.M), en las políticas de seguridad. En fin, en todas las áreas en las que hay que trabajar”.

El intendente de Capitán Sarmiento reconoció que la relación con el gobierno de Axel Kicillof es inexistente y afirmó: “No se preocupan por la gestión. En lo único que están preocupados es en la pelea interna que tiene hoy el kirchnerismo. Están en otra película, están viendo otra cosa; no hay una preocupación para resolver problemas. Nombran funcionarios y crean cargos para La Cámpora. No hay gestión”

Luego agregó: “El gobierno de Kicillof no está preocupado por los bonaerenses. Llegando al extremo de que los decretos para los fondos de Infraestructura Municipal y de Seguridad aprobados en la Ley de Presupuesto del año pasado, llegaron recién en abril. Este gobierno es un combo de desprolijidades que no sé si es por burocracia o por maldad. Quiero creer que es por burocracia. Aunque da que pensar, los que no somos oficialistas recibimos fondos a cuentagotas y los municipios del Frente de Todos reciben fortunas”.

Iguacel puso como ejemplo, de estas inequidades, lo que pasa un municipio vecino al suyo y explicó: "Carmen de Areco cada dos meses les mandan motoniveladoras nuevas y los caminos son un desastre. Nosotros en cambio nos arreglamos con las máquinas reparadas de la gestión anterior y contratamos servicios de terceros, porque no nos prestan dinero del banco Provincia para comprar equipos. Tenemos los caminos impecables, cruzás la frontera con Carmen de Areco y son cráteres, cada tanto tengo ganas de poner carteles que digan: “Acá termina Capitán Sarmiento y empieza el municipio de Carmen de Areco”, para que los que no son de la zona entiendan donde está el problema. Es notable la diferencia y les mandan recursos y recursos adicionales, subsidios y plata regalada que es mal gastada".

Javier Iguacel es uno de los halcones del PRO más cercanos a Patricia Bullrich y al ex presidente Mauricio Macri. En la charla con MDZ, el intendente de Capitán Sarmiento se definió como “Halcón Línea Fundadora”, reconoció que le gustaría ser gobernador de la provincia de Buenos Aires y aclaró que todavía falta mucho para hablar de candidaturas. "Me gusta el desafío. Y estoy acompañando el proyecto de halcones dentro del PRO, línea fundadora. Eso le dije a mis colegas intendentes en La Plata, soy candidato de la línea fundadora del partido con Patricia, Mauricio. Y si es Patricia la candidata acompañarla en esta odisea de transformar a la Argentina. Estoy convencido del desafío y en eso voy a trabajar, en el armado por equipos, en un buen programa. Algo que compartimos con el resto de los intendentes y los actores políticos de Juntos por el Cambio. Después la gente me puede elegir a mí o puede elegir a otro y ahí hay que colaborar", agregó Iguacel.

Con la mirada puesta en el traje de candidato

El alcalde de Capitán Sarmiento dijo que en la provincia de Buenos Aires se pueden bajar los impuestos para crecer como lo hizo en su municipio, donde a poco de asumir eliminó 109 tasas municipales dejando solo 21. Con esta medida logró subir la recaudación un 40% y se habilitaron 100 nuevos emprendimientos. "Se pueden reducir los impuestos, eliminar la burocracia, los trámites engorrosos y las trabas que hacen que la gente común, los ciudadanos, los trabajadores, los emprendedores puedan hacerlo sin la mochila que el Estado les pone", sostuvo.

Iguacel habló también de la infraestructura en educación y puso como ejemplo los colegios de su distrito. "La educación es clave. Se deben mejorar los planes de estudio, la capacitación docente y no debemos descuidar la infraestructura escolar, tenemos que invertir en mejorar las condiciones para los chicos. En Capitán Sarmiento costó, pero lo hicimos, acá todas las escuelas están en perfectas condiciones. Lo que pasa es que en otros distritos se gasta mal la plata, se dilapida. Lamentablemente muchas veces se va en curros, en otros casos en ineficiencia", explicó el intendente de Capitán Sarmiento.

En cuanto a la inseguridad, una de las mayores preocupaciones de los bonaerenses, Iguacel afirmó que en Juntos por el Cambio tienen un plan estratégico para combatirla. "Cuando ganemos la provincia desde Juntos por el Cambio tenemos un programa para ejecutar, independientemente de quien sea el candidato de nuestro espacio elegido por la gente como gobernador, y ahí se pondrá en marcha. No tengo dudas que se puede hacer, hay que romper muchos kioscos, hay que estar dispuestos a tener mano firme. No dura, mano firme, negociar, consensuar, pero no aflojar con los valores y con un norte claro. Y obviamente trabajar coordinados con Nación, siendo que el cuarenta por ciento de la Argentina vive en la provincia de Buenos Aires”

Sobre el reclamo de los intendentes de Juntos por el Cambio por el manejo de la policía comunal, dijo: “Sin dudas cuanta más autonomía se de a los municipios, más capacidad de toma de decisiones tenemos y va a ser más fácil implementar lo cambios. Los intendentes somos el primer frente con los vecinos y tenemos que dar respuestas, por cosas que a veces no podemos dar. Lo de las policías comunales hay que analizarlo teniendo en cuenta las distintas realidades de los municipios bonaerenses”

"Un intendente que quiere la policía comunal y se quiere hacer cargo, en algún punto es como el comandante en jefe de la fuerza. Tiene atribuciones para elegir conjuntamente con el ministro de seguridad a los comisarios comunales, aceptar o sacar gente que le envíen. Todos los recursos que no son los sueldos, los pone el municipio y un intendente que se ocupa y se dedica brinda mejor seguridad, porque está en contacto con los vecinos", agregó Iguacel.

Por último, el intendente de Capitán Sarmiento cargó duramente contra los militantes nombrados en el estado provincial por la gestión de Axel Kicillof. Afirmó que si llega a ser gobernador lo primero que hace es sacarlos del Estado. "Los mando a sus casas. No me importaría lo que hagan los gremios. Es injusto para los bonaerenses que le estemos pagando el sueldo a una persona que está haciendo militancia y no trabajando por ellos", explicó.

Y completó: "Quien cobra un sueldo del Estado tiene que estar dándole un servicio a los ciudadanos que pagan los impuestos para eso. Un militante que va a hacer política, que va a hacer caja o que va a currar dentro del Gobierno es sumamente injusto para todos. Aparte está ocupando el lugar de una persona honesta trabajadora, capacitada con ganas de hacer las cosas bien. Sin importar de qué partido político sea el que quiera trabajar y no militar está afuera y no tiene trabajo. Es injusto por donde lo miremos".