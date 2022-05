Un alfil de Mauricio Macri investigado por espionaje llamó a "hackear el Estado"

A través de las redes sociales el legislador porteño Darío Nieto invitó a "hackear" el Estado. Con un video arenga a transparentar la información pública y asegura que "el Estado debe adaptarse o morir". Nieto fue secretario privado de Mauricio Macri y estuvo envuelto en la investigación que se inició por el presunto espionaje ilegal a los familiares de tripulantes del ARA San Juan.

"El Estado como está no funciona más, no sirve más", asegura Nieto y destaca que desde su rol de legislador trabaja en proyectos relacionados a la industria del conocimiento. "Al Estado hay que cambiarlo enteramente y es lo que queremos hacer. Evidentemente ese estado rígido, burocrático que se creó para un mundo estable no sirve más. Necesitamos un Estado, quizás más chico, pero más dinámico y adaptable al cambio. Las sociedades han cambiado al igual que las habilidades. El estado debe adaptarse o morir", disparó hace poco tiempo en una charla.

Por otro lado, compartió un video en el que cuenta los beneficios de la "cuarta revolución industrial" y la "ola tecnológica". "Vamos a hackear el Estado y la política para bien con más tecnología, innovación y transparencia. Bienvenidos a la argentina del futuro", asevera Nieto.

"La cuarta revolución industrial llegó para quedarse y viene a una velocidad tremenda. Es una ola tecnológica que no se puede frenar y está en todo el mundo. Blockchain, Metaverso, cryptos, web 3.0, programación, inteligencia artificial, robótica. ¿Sabés lo que significan todas esas cosas? Descentralización al palo. Acceso infinito a la información, 100% de trazabilidad, eficiencia, automatización, transparencia, millones de empleos nuevos y desarrollo del sector privado", expresa el exsecretario de Macri.

"En el sector público la transformación va a ser monumental. Se viene el fin del chamuyo y los privilegios. Los relatos se van a caer con datos e información. Más claro: cuando apliquemos toda esta tecnología al Estado se acaba el choreo en la obra pública, los planes a cambio de favores, los privilegios para los amigos del poder", augura.

"En Argentina tenemos el talento y los profesionales que el mundo necesita. Si lo hacemos bien, el potencial es enorme", finaliza el legislador.