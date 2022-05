Alberto Fernández y otro estéril acto multitudinario

El presidente Alberto Fernández, quien pasado el mediodía de este viernes participó de un acto organizado por la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) en Estaban Echeverría, partido bonaerense, debería tomar conciencia que por más que él no quiera, el Frente de Todos que lo tiene como representante en el cargo de mandatario ya no existe más a la hora de la gestión y que su principalísima preocupación es si ganan o no las elecciones, con él o con otro como candidato en 2023.

El problema principal con el que se encuentra Fernández es que nunca permitió el nacimiento del “albertismo”, que no iba a ser más que una especie de armada descoordinada para enfrentar los empujones que muchos advertían y que provendrían desde el Instituto Patria y La Cámpora, conducidos por la esposa y el hijo de Néstor Kirchner, a quien el presidente dice haber escuchado mucho.

Juan Manzur, un jefe de Gabinete que no parece tener la experiencia necesaria para tomar nota de la trascendencia que pueden causar sus actos y dichos, tradujo este jueves un nuevo desatino de conducción al pedirle a los ministros que vayan a acompañar a Alberto Fernández en el acto de la UOCRA, cuando la verdad, debe ser al revés. ¿Dónde se ha visto a un funcionario de menor rango que no acompañe a su superior? Sólo en Argentina.

Quizás no percibiendo que los porteños son mucho más mal pensados que sus coterráneos tucumanos, ya hace un mes, cuando alertó al gabinete que el que no quería acompañar las medidas del Gobierno se podía ir, dejó en claro que ni él ni el presidente deciden nada, sino que son los ministros y sus delegados los que terminan eligiendo qué hacer.

El jefe de Gabinete debería repensar su manera de decir y hacer. Hasta los periodistas son tan atrevidos que observan estas cosas que en una provincia como la que él conduce, pasan inadvertidas salvo por otros mal pensados como los porteños.

Algunos quisieron ponerle más épica al encuentro de hoy al decir que la elección del municipio tenía que ver con que de ahí es el único intendente que se plantó contra la avanzada de Máximo Kirchner al frente del PJ.

Quizás hasta en esto deben bajarle la épica. Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, no sabía del acto hasta que ayer lo llamaron por teléfono para avisarle, pero él no iba a poder estar. Justo estaba ingresando a una audiencia con el Papa Francisco, junto con otros referentes políticos de todo el mundo, en favor del medio ambiente por el legado del Laudato Sí.

Otros como Gray tampoco estarán. No porque no quieran, aunque preferirían esquivar la invitación por su cercanía con el hijo de los dos presidentes, sino porque están en Washington, Estados Unidos de América, participando de una serie de eventos protocolares y de capacitación.

Hasta allí fueron Mariano Cascallares, de Almirante Brown, Gustavo Menéndez, de Merlo y Francisco Echarren, de Castelli, entre otros jefes comunales y legisladores provinciales, todos vinculados a Martín Insaurralde, el jefe de Gabinete de ministros de Axel Kicillof quien, por esas horas, estaba de recorrida por Escobar junto con Ariel Sujarchuk.

Nada indica que el acto de la UOCRA sirva para mucho más que para mostrar un presidente que no toma dimensión de la grave situación política que atraviesa, en la que su mentora, Cristina Fernández de Kirchner, ya tiene fecha de ebullición en los primeros días de septiembre de este año, en el que considera que todos los dólares del BCRA se acabarán.

Quien sí tuvo el gesto de estar ahí fue Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, que lo quiere pero no entiende su gobierno. Sí queda en claro que no desea que Martín Guzmán permanezca en el cargo. Al igual que la vice, cree que es un mentiroso.