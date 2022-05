La ministra de Mujeres respondió contundentemente a la advertencia que hizo Javier Milei

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, respondió a los dichos del diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, durante su participación en la Feria del Libro el fin de semana pasado. El economista aseguró que en el caso de llegar a ser presidente, cerraría dicha cartera nacional. “Ya saben que, si gano, le doy pista al Ministerio de la Mujer”, señaló el diputado libertario. En ese sentido, la funcionaria dijo que no se puede discutir con él porque pertenece a “una derecha zombi y terraplanista”.

“Yo tengo posiciones muy firmes, pero no tengo problema de debatir y de discutir cada cosa. Pero cómo hacés para discutir o debatir si enfrente tenés una derecha zombi, terraplanista, que te niega el cambio climático, que te dice que no te vacunes y que hay que cerrar el Ministerio de la Mujer porque tiene pene. No hay modo”, comentó en diálogo con Radio 10, luego de que Milei advirtiera: "No voy a pedir perdón por tener pene. No tengo por qué sentir vergüenza de ser un hombre blanco, rubio y de ojos celestes. No le voy a conceder nada al marxismo cultural".

“Yo le puedo explicar cuáles son los países que tienen menos desigualdad y qué se ha hecho para llegar a eso. Pero hace siglos que hay desigualdades, ¿cómo alguien puede suponer que en dos años se puedan hacer cambios? Eso implica mucha política de Estado”, siguió.

Y añadió: “El motivo que argumentan para cerrarlo es que no bajaron la violencia contra la mujer ni los femicidios. ¿Entonces hay que cerrar el Ministerio de Seguridad porque hay delincuentes? ¿El de Salud porque la gente se sigue enfermando? ¿El de Trabajo porque hay desempleo? ¿O el de Desarrollo Social porque sigue habiendo pobres? Es un discurso infantil que solo tira consignas”.

Javier Milei aseguró que quiere cerrar el Ministerio de la Mujer. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

Respecto a la posibilidad de que se lleve a cabo el cierre, sostuvo: “No creo que vaya a suceder eso. Solo está bien para el marketing político y está relacionado con una cuestión ideológica. Hay otros que pensarán que no hay que invertir en políticas de igualdad o para reducir las violencias de género”.

“Los feminismos en general, con todas las diferencias que tienen, buscan la igualdad. Uno se pregunta por qué matan a las mujeres por ser mujeres, por qué no violan a los varones como nos violan a nosotras. Lo cierto es que a nosotras nos cuesta encontrar trabajo formal, trabajar la misma cantidad de horas que los hombres. No es casualidad que en el mundo haya solo 10 presidentas o jefas de estado entre los 190 y pico de países que hay; no es casualidad que haya dos ministras de 20 ministerios; no es casualidad que haya dos gobernadoras de 24 provincias”, señaló.

“Se puede pensar que esto es así porque a las minas no les da, que es lo que se discutió cuando pedíamos entrar a las universidades. Hay gente que piensa eso. Hay otros que piensan que partimos de lugares distintos. Los varones, que no tienen que pedir perdón pero sí si cumplen funciones públicas, deberían ver cómo solucionar esto. Saben que ellos salen de un lugar y nosotras desde más atrás”, esgrimió.

“El Estado debe invertir mucho para que esas diferencias se vayan achicando. La Organización de las Naciones Unidas dicen que, a este ritmo, para eso faltan 160 años. Hay algunos que se preguntan: ‘¿Por qué las matan? ¿Por qué las violan?’. Muchos piensan que es culpa de las mujeres. Otros dicen que si vos tenés menos oportunidades, menos libertades, menos autonomía, no tenés laburo, tenés los pibes, el tipo se va y no tenés forma de tener una vida independiente, eso impacta. Al respecto, hay dos posiciones. Hay quienes creen que no hay que hacer nada para que esto mejore y estamos quienes pensamos otra cosa. Así que [querer cerrar el Ministerio de la Mujer] es profundamente ideológico”.