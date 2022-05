Los ataques contra Alfredo Cornejo y José Luis Espert de un polémico referente libertario

La cena anual organizada por la Fundación Libertad que tuvo como invitados a numerosos dirigentes políticos y referentes del liberalismo, dejó una polémica inesperada ante la ausencia del diputado Javier Milei, quien por primera vez desistió de participar del encuentro por sus diferencias con Horacio Rodríguez Larreta, encargado de abrir el evento.

Ante ello, se produjo una ola de ataques contra el evento en las redes sociales, donde los colaboradores y seguidores de Milei aprovecharon la ocasión para cuestionar a los invitados más destacados. Uno de esos referentes fue el polémico economista Carlos Maslatón, quien apuntó directamente contra el exgobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y el diputado liberal José Luis Espert, además del también legislador Ricardo López Murphy y obviamente Horacio Rodríguez Larreta.

"Agradezco a la Fundación Libertad por esta maravilla, el pacto del radicalismo marxista de Cornejo, con el radicalismo fundido del 'Galera' López Murphy, con el mentiroso de 'Calaca Roja' Espert, y todos con 'Sombrilla' Larreta. Y Javier Milei ni invitado y 100% opuesto a esta lacra", escribió Maslatón en su cuenta de Twitter junto con una foto en la que aparecen todos los involucrados.

Agradezco a la Fundación Libertad por esta maravilla, el pacto del radicalismo marxista de Cornejo, con el radicalismo fundido del Galera López Murphy, con el mentiroso de Calaca Roja Espert, y todos con Sombrilla Larreta. Y Javier Milei ni invitado y 100% opuesto a esta lacra. pic.twitter.com/BHh7Zq7XdC — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) May 10, 2022

La publicación alcanzó más de 1800 retuits en pocas horas y tuvo la aprobación de muchos seguidores, que se sumaron a las críticas y defendieron la decisión de Javier Milei.

Vamos a derrotar a la unión democrática.

Todos contra Milei. Masacre pic.twitter.com/7dpTiIxwmj — Santiago Barraza uD83EuDEE1uD83CuDF4A (@IiRodan) May 10, 2022

También aparecieron quienes cuestionaron el tuit de Maslatón al asegurar que Milei sí fue invitado a la cena de la Fundación Libertad, pero que el economista no aceptó ir porque la apertura del evento estuvo a cargo del jefe de Gobierno porteño. Incluso el economista devenido en fanático libertario le respondió a una seguidora que Milei no iba a "someterse a semejante humillación política" y que los organizadores deberían saber "acerca de quién es Milei", quien "no es Calaca Roja ni es el Galera, ni es un garronero de cóctel con sánguches de panadería y coca caliente".

Carlos, te confirmo que Milei fue invitado a la cena y al panel. Él se negó a ir a un evento que inauguraba Larreta. — Macarena (@maquialifraco) May 10, 2022