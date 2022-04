El desafiante mensaje del Gobierno a la Justicia

Gabriela Cerruti, portavoz de la Presidencia, cargó contra la Corte Suprema de Justicia al manifestar que la misma "debería estar más abocada a resolver la cantidad de fallos que tiene pendiente" y advirtió que "el retraso de Justicia recae sobre todos los ciudadanos".



"El intento de la Corte de convertirse en un poder político fue claramente expresado cuando presentamos el proyecto de ley par modificar el Consejo de la Magistratura. Esa ley es la solución, tiene media sanción del Senado y aún no fue tratada en Diputados", expresó la vocera en rueda de prensa en la Casa de Gobierno.

Y agregó: "El presidente sigue de cerca y con mucha preocupación el conflicto entre el Poder Legislativo y la Corte. Somos el Poder Ejecutivo pero seguimos muy de cerca lo que está sucediendo".

Con respecto al reclamo del campo sobre la suba de retenciones, la portavoz expresó: “Acá no hubo suba de retenciones a los productores. Entonces, la verdad es que están marchando por las dudas contra un proyecto que no conocen o que imaginan que puede suceder. Con lo cual, no tenemos ninguna duda de que se trata de una marcha absolutamente política y que tiene que ver con otros intereses que defender los legítimos derechos de las cuestiones del campo”.

Asimismo, Cerruti remarcó que esto es "fundamental" para el ingreso de dólares y para que el país crezca: "No entendemos el motivo de la movilización. Si efectivamente son contra la suba de retenciones, no existen ni hay proyecto. Con lo cual, no está muy claro por qué y para qué están marchando”.