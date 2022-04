El encuentro privado entre Mauricio Macri y Alfredo Cornejo para blindar la coalición opositora

El expresidente Mauricio Macri mantuvo una reunión con el senador nacional mendocino Alfredo Cornejo en su oficina ubicada en el partido de Vicente López. Según allegados a los protagonistas, los temas de conversación fueron "el fortalecimiento de Juntos por el Cambio, la unidad y que no haya doble mensaje".

El encuentro entre ambos referentes de Juntos por el Cambio se da en medio de la danza de nombres de cara a las elecciones de 2023, en la que tanto Macri como Cornejo fueron barajados como posibles candidatos presidenciales. "En ese caso, ir a una interna sería lo más plausible y viable para no provocar una ruptura en la coalición opositora", aseguran en las filas de JxC.

Incluso, el propio Macri envió este último sábado un sugestivo mensaje al indicar que "se preparen porque estamos más juntos que nunca, listos para el segundo tiempo del cambio".

Por el lado de Cornejo, el exgobernador mendocino le bajó el precio a la discusión electoral durante la presentación de un proyecto de ley de ayuda a las Pymes. "Si la prioridad está puesta en la carrera política de los dirigentes, el descontento va a ser mayor del que ya es. Correríamos el eje del verdadero responsable de este desquicio económico, que es el Gobierno nacional", fueron sus palabras.

El encuentro se dio en medio de las contundentes declaraciones de Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), quien cargó en reiteradas ocasiones contra Macri al sostener que "no es el jefe de Juntos por el Cambio, no es el jefe del radicalismo, no es mi jefe".

Además, señaló con firmeza que el exmandatario nacional volverá a la carga en 2023 y será candidato. Asimismo, consideró este martes que Macri competirá con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, otro de los protagonistas en esta novela anticipada.