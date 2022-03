Massa demostró que hablando la gente se entiende

"La de ayer fue una noche de locos... Nos fuimos como a las 02.00 am casi con la certeza que el acuerdo estaba cerca", le confesó a MDZ un amigo del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, en su breve pero sustancioso relato de cómo trabajó para construir su "ancha avenida del medio", en la que no participaron ninguno de los extremos, ni los que son parte del oficialismo ni los opositores.

"Teníamos en la notebook todo tipo de borradores, uno para cada consulta. La que pedía el presidente y el ministro Martín Guzmán, otro con los requerimientos de los gobernadores, otro los opositores, otro con los del medio... Entre todos, por suerte, pudimos sacar uno", informó quien suele cargar con parte del equipo que siempre tiene a mano Massa.

"Ayer también habló con todos los sectores", afirmó otro vocero autorizado, que no ocultaba la felicidad porque su jefe pudo conseguir, por fin, algo por lo cual había decidido participar del Frente de Todos: conciliar las tensiones de todas las partes del propio Frente. Lo que queda en claro en ambos relatos es que los consultados fueron muchos, incluidos los gobernadores, los sindicalistas de mayor peso e importancia, la oposición, los que siempre se proponen como puentes entre los sectores... Todos menos el kirchnerismo camporista, tal cual adelantó este medio el lunes.

Esta masa crítica conseguida expondrá a una nueva tensión para Máximo Kirchner y los suyos. ¿Se jugarán a mostrar cuántos diputados tiene?... "Si la cuenta no llega a superar los treinta, ya pasan a ser una minoría intensa", se jactaba uno de los que menos quieren, en elenco oficial, al hijo de los dos presidentes. Hasta el momento la negativa sigue siendo la postura oficial de La Cámpora, pero todo puede pasar.

"Todo fue generando un caldo de cultivo para llegar a este gran acuerdo. Me parece que mucho influyó poner en claro que una parte sustancial de la política cree no solo que el default era lo peor que nos podía pasar, sino que con los extremos no vamos a ningún lado", admitió un legislador opositor que fue fuertemente contrario a las pretensiones oficialistas pero que siempre dejaba en claro que no quería que el país se cayera del mundo.

"Esto demuestra que con el diálogo, por más tortuoso que sea a veces, podemos encontrar consensos para darle soluciones a los argentinos", le confesó Massa a MDZ cuando caía la noche y comía algo luego de una jornada intensa. Quizás en su interior siga pensando que si lo dejan un poco más, y los ultras no tironearan tanto, este tipo resultados serían más frecuentes.

Pero la crítica no solo es para La Cámpora. Varios legisladores, inclusive algunos opositores que no quieren empujar al vacío al presidente Fernández, no entienden cómo Martín Guzmán los llevó hasta esta instancia. "El presi no lo podía desautorizar ni antes ni ahora. Sabe que para todos los golpes que le tiran, pero debe dejar de soñar en la política", reconoció alguien que lo conoce bien.

Tampoco dicen que, por primera vez en mucho tiempo, se rompió con la lógica K de ingresar un proyecto y no cambiar una coma, haciendo del Congreso una escribanía. En esta ocasión esto no sucedió, y se produjo a la inversa, que lo ingresado terminara siendo algo muy distinto a la hora de la aprobación.