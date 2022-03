Javier Iguacel continúa declarando en el juicio contra Cristina Fernández de Kirchner por la obra pública

Casi seis horas declaró la semana pasada Javier Iguacel, actual intendente de Capitán Sarmiento y ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) en el juicio que se le sigue a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros por el presunto direccionamiento de obra pública en favor de Austral construcciones, la empresa de Lázaro Báez.

Esas horas no alcanzaron para que todas las partes puedan interrogarlo por lo que hoy continúa respondiendo preguntas en el debate oral que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal 2.

Recordemos que en la audiencia anterior relató que cuando asumió había cortes de rutas en la provincia de Santa Cruz por reclamos salariales "porque vialidad no pagaba" y que cuando pidió un detalle para resolverlo "la información tardó en llegar, no solo no se debía, sino que se había pagado por adelantado”.

Además manifestó que a partir de esto viajó a Santa Cruz y pidió una auditoría interna para hacer un informe con todas las obras, e intervino el distrito. “Había concentración de obras en Santa Cruz según el informe. Estaba todo en una empresa con la que habíamos tenido conflicto. Ahí es cuando me anoticio que era de Lázaro Báez. Y además que el 50% de las obras no se habían terminado. Habían pasado muchos años y no se habían terminado”, señaló y fue cuando decidió hacer la denuncia para que la Justicia investigue.

El exadministrador de la DNV también habló la semana pasada del modus operandi: “Hacerse de los contratos, cobrar anticipos con certificados y luego abandonar la obra”.

Y fue más allá en su exposición “Austral Construcciones no tenía capacidad y le seguían dando obras. Avanzaba financieramente con obras que no terminaba”. La mitad de las obras de la provincia no se habían terminado pero además era el 75% del volumen de obra inactivo.

Para Iguacel “este grupo (Austral Construcciones) pasó de ser un ignoto a ser el principal beneficiario de obra pública. Fue el que más pagos recibió. El 11%”.

La audiencia continúa con Iguacel respondiendo preguntas de las defensas de los acusados.