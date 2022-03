El denigrante insulto de Pablo Moyano contra Mauricio Macri

El cotitular de la CGT y secretario adjunto del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, defendió este sábado el acuerdo alcanzado por el Gobierno con el FMI para refinanciar el préstamo otorgado en 2018 y lanzó un denigrante insulto contra el expresidente Mauricio Macri.

"Este tipo (Mauricio Macri) nos dejó un desastre y está pelotudeando jugando a las cartas en Italia, cuando nadie lo investiga. Nadie lo llama a declarar para saber qué hizo Macri con los 50 mil millones del préstamo del FMI. Y el tipo jugando a las cartas y burlándose de los argentinos", aseguró Moyano.

En diálogo con AM 750, el sindicalista agregó: "Cuando marchamos el 1 de febrero (de este año) uno de los temas era decirle a la Corte Suprema que investigue. Decirle a los jueces que investiguen a estos cachivaches que tanto daño le han causado al país".

"Hoy nos tenemos que comer el garrón de negociar con el Fondo para tratar de solucionar la bomba de tiempo que nos había dejado. Es la muestra del odio, del desprecio, que tiene hacia la Argentina", completó Moyano.

"A nadie le gusta acordar con el FMI, porque sabemos que estos son chupasangres en todos los lugares del mundo, pero creo que era la única solución. No haberlo aprobado hubiera sido entrar en default, y eso hubiera sido un descalabro total de la economía", agregó el sindicalista.

"La tranquilidad que nos transmitió Martín Guzmán (ministro de Economía) cuando vino a la CGT y las varias charlas que hemos tenido con el presidente Alberto Fernández nos dieron la tranquilidad de que no va a haber reforma laboral, que no va a haber ajuste, no va a haber reforma previsional. Si hay reforma saldremos a la calle, como marca nuestra historia. Tenemos la palabra del Presidente", advirtió el dirigente sindical.