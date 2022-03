Martín Lousteau liquidó a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández en su discurso en el Senado

El senador nacional de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, cargó durísimo contra los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, al asegurar que "fuga, es lo que hicieron ellos con los fondos de Santa Cruz y la caja de Florencia".

"Voy a leer algunas cosas de un mega best seller sobre la fuga. Formación de activos externos, dijo el presidente del Banco Central a lo que hoy se llama comunmente 'fuga'", dijo el legislador de la oposición.

"Dice así: 'Néstor, haceme el favor, sacá la plata del banco y mandala afuera. Estos tipos van a hacer lo mismo con el plan Bonex'. ¿Saben cómo se llama eso? Pedir que alguien fugue. 'Haceme el favor, sacá la plata afuera. Está bien que cuides la plata de la provincia, pero también cuidá la nuestra'. Fuga. 'Tiempo después, y a través de un mecanismo legal con acciones y títulos de deuda que cotizaban en Nueva York, pudimos finalmente girar al exterior'. Contado con liquidación. 'Recuerdo que el presidente del Deutsche Bank, las finanzas internacionales en Argentina, vino personalmente a nuestro departamento de Juncal y Uruguay en Recoleta para que firmáramos la documentación'. Fuga", leyó Lousteau posteriormente citando viejas declaraciones de la presidenta del senado, Cristina Kirchner, y haciendo referencia a las regalías petroleras que la provincia de Santa Cruz, durante la gobernación de Néstor, conservó en un banco del exterior.

Y sumó, mientras pasaban por su banca una buena cantidad de hojas impresas: "Cuando uno saca depósitos del banco y los mete en una caja en dólares, eso también es fuga. Como cuando otros argentinos tienen desconfianza en la política económica. Miren lo que dicen, miren lo que pasa. Nota de Página 12: Cristina Kirchner explicó que por desconfianza a la política económica de Macri decidió pasar a dólares sus ahorros de casi 66 millones y obtuvo 4.600.000 millones que quedaron depositados en una caja de ahorro a nombre de su hija Florencia. Eso también es fuga”.

Finalmente, y después de cargar contra los referentes políticos del kirchnerismo, Lousteau justificó su voto a favor del acuerdo con el fondo. “El acuerdo evitará sufrimientos mayores que ya padece nuestro pueblo. De no avalar este acuerdo, aumentarán la pobreza, la inflación y el dólar. Y súbitamente”.

Mientras tanto, sentenció que evitar el default es solo un primer paso. “Hay que reducir el déficit fiscal. Los que no quieren reducirlo, quiere más deuda. Hay que reducir la asistencia al Tesoro. El que no quiere reducir esa asistencia, quiere más inflación. Hay que acumular más reservas. Los que no quieren esto, quieren más devaluación y pobreza. Hay que dejar de atrasar las tarifas. Los que no quieren hacerlo, quieren que se sigan perdiendo reservas y no estarán combatiendo el cambio climático”, completó.