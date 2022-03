Fuerte acusación de un legislador contra Israel: "Estado represor"

Gabriel Esteban Solano es el presidente del Partido Obrero desde 2019. Reconocido por integrar el Frente de Izquierda en las elecciones del 2017 por lo que obtuvo una banca de legislador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A días del 30º aniversario del atentado contra la Embajada de Israel, Gabriel Solano publicó un tweet que generó mucha polémica en las redes. "En la Legislatura rechacé enfáticamente una declaración que autoriza al Estado de Israel a pasar un vídeo de 5 minutos los colegios porteños referido al atentado a la embajada. Darle a un estado represor un cheque en blanco para adoctrinar a nuestras pibas y pibes es inadmisible", escribió en el tuit al que adjuntó un video donde rechaza tajantemente que se muestre un video de la Embajada de Israel a los jóvenes, explicando su repudio hacía los crímenes cometidos por el pueblo de Israel contra Palestina.

En la Legislatura rechacé enfáticamente una declaración que autoriza al Estado de Israel a pasar un vídeo de 5 minutos los colegios porteños referido al atentado a la embajada. Darle a un estado represor un cheque en blanco para adoctrinar a nuestras pibas y pibes es inadmisible. pic.twitter.com/E8jEkeJB7c — Gabriel Solano (@Solanopo) March 10, 2022

Una de las respuestas que obtuvo la publicación original del legislador de izquierda

"Rechazó un video sobre un atentado terrorista en donde murieron ciudadanos argentinos. El antisemitismo champagne es así", le contestó un reconocido humorista gráfico en Twitter (Bernardo Erlich). Ante esta respuesta, Solano respondió "Nosotros rechazamos, denunciamos y reclamamos justicia tanto por el atentado a la Embajada de Israel como a la AMIA. Nosotros no espiamos a los familiares de las víctimas como hizo Macri. Pero jamás vamos a darle al Estado terrorista de Israel la formación de los estudiantes".

Lógicamente, por la naturaleza de la publicación, y por el tema delicado que se toca, ambas publicaciones obtuvieron muchas respuestas, la mayoría en contra de Solano. Un usuario por ejemplo escribe "No te parece que decir estado terrorista (el estado en un país democrático es la representación del pueblo) es una generalización engañosa, no crees que en Israel como en cualquier país del mundo la gente es mas o menos como nosotros?".

Un usuario destaca lo ocurrido el día de ayer fuera del Congreso donde se tiraron piedras y se causaron disturbios

Otro usuario comenta indignado "Inventando un nuevo relato, rechazando la justicia y ocultando la verdad, la izquierda es vergonzosa".

Mientras tanto, el reconocido liberal Carlos Maslatón conocido por su apoyo hacia Israel comentó "Solano, esto se arregla pasando otro u otros videos diciendo lo contrario o cosas diferentes, por qué no? Igual no te preocupes, Israel jamás acusó a palestinos ni a sunnita alguno por el atentado, acusó siempre al eje shiíta. No hagas quilombo sin fundamento concreto".

También respondió el columnista y ex director del Teatro Colón Dario Lopérfido que comentó que "Murieron ciudadanos en ese atentado, Solano. No es adoctrinamiento, es homenaje. Vos hiciste tu carrera adoctrinando jóvenes a favor de un asesino de masas como Trotsky. Trata de reflexionar aunque te cueste. Cariños!". Algunos usuarios aprovecharon la respuesta de Lopérfido para contar historias personales y compartir su opinión:

Las respuestas de usuarios repudiando los dichos de Solano

Una usuaria también comparte su opinión en contra de Solano "Preso deberías estar, por antisemita y por hacer apología del delito desde la función pública". Más comentarios acusando al legislador

Atentado contra la Embajada de Israel

Este año se cumplen 30 años del atentado en contra de la Embajada de Israel el 17 de marzo de 1992. Este ataque terrorista causó 29 muertos y 242 heridos. El atentado destruyó completamente la sede de la embajada y del consulado, que estaban en el 910 y el 916 de la calle Arroyo de la Ciudad de Buenos Aires. El ataque fue investigado por la Corte Suprema de Justicia, sin identificar ningún sospechoso hasta la actualidad, a casi 30 años.

El ataque sucedió a las 14:45 horas cuando una camioneta Ford F-100 estrelló contra el frente del edificio de la Embajada de Israel, localizada en la esquina de Arroyo y Suipacha. Esta camioneta estaba conducida por un suicida y cargada con explosivos fue estrellada contra el frente. Se cree que los autores del ataque ingresaron al país a través de la triple frontera, donde confluyen las fronteras de Argentina, Paraguay y Brasil. Así quedó la Embajada luego del atentado



El atentado estuvo cronológicamente cerca de otro ataque terrorista que shockeó al país entero, como lo fue el atentado a la AMIA el 18 de julio de 1994, donde murieron 85 personas.