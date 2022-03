La dura explicación de José Luis Espert sobre por qué votará contra el acuerdo

José Luis Espert, diputado liberal, cargó duramente contra el acuerdo con el FMI que se está tratando en Diputados. "Esto revienta de impuestos a la gente del sector privado", expresó.

"El que paga el ajuste es la gente de laburo, los emprendedores, los productores, los empleados", comenzó explicando Espert, en los minutos de presentación que tuvo en el recinto.

Desde el Frente #AvanzaLibertad condenamos fervientemente los actos criminales que se llevaron afuera del Congreso mientras se trataba el acuerdo con el FMI y respaldamos a nuestras fuerzas de seguridad. pic.twitter.com/MeuTN3hrOw — José Luis Espert (@jlespert) March 10, 2022





"Este es un programa que revienta de impuestos a la gente del sector privado. No podemos votar a favor de ninguna manera de este presupuesto de gastos que está en el acuerdo. El camino es más libertad y más mercado. No más intervención", dijo.



Además, enfatizó que su postura "no tiene que ver con la ideología" porque "la deuda hay que pagarla", aunque calificó como "desastroso" el programa económico del ministro Martín Guzmán.



"No echan ñoquis, no le ponen límite a las jubilaciones sin aportes. Que el ajuste lo pague el clientelismo", aseveró.