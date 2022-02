La frase más escuchada en Moscú que genera pánico: se viene un corralito a la argentina

“KOPPASNTO A APTEHTNHA”, es la frase más escuchada en las calles de Moscú después de una jornada de pánico en la población por temor al inicio de un colapso económico producto de las sanciones económicos. Según cuentan los periodistas y corresponsales en la capital de Rusia, el mayor temor de la sociedad moscovita es que se implemente “un corralito a la argentina”.

“La fama de su país ha llegado a las estepas rusas y la gente común teme a una crisis donde pierdan la posibilidad de hacerse de efectivo y que el colapso impulse un fuerte proceso inflacionario que afecte seriamente la calidad de vida por una guerra que nadie entiende”, describe a MDZ un periodista de origen ruso en absoluto off the record. “Acá no se sabe hasta cuándo se van a poder seguir usando las tarjetas de crédito libremente o disponer de dinero en efectivo sin límites en los cajeros del país”, agrega el colega vía WhatsApp.

La Junta Única de Resolución (JUR) tomó la decisión de intervenir las filiales europeas que el mayor banco ruso, Sberbank, tiene en Austria, Croacia y Eslovenia, tras el comunicado emitido por el Banco Central Europeo (BCE) en el que se asegura que dichas entidades están "quebrando o en quiebra probable" debido "al deterioro de su situación de liquidez" tras la fuga de depósitos.

De acuerdo a la información que circula entre analistas financieros europeos, “las reservas internacionales rusas son exactamente 634 billones de u$s. Un 33 % están en euros, 23 % en oro y 22 % en u$s. El resto en yens y yuanes solo puede usar 281 billones de u$s (o sea el oro) que está en Moscú. El resto está bloqueado en los Bancos Centrales del G-7”.

Mientras tanto, el colega ruso indica: “Estuve viendo los dos minutos de vídeo de la reunión de Putin con el equipo económico. Por sus expresiones se ve que no cree que las sanciones vayan a afectar a Rusia ya que provienen del 'imperio de mentiras'. Preocupa en su entorno que no toma en cuenta lo que le dicen. Está totalmente fuera de la realidad. Creo que va a usar esas bombas termobaricas que vimos en ese vídeo del convoy que calientan todo hasta que explota. La pregunta es ¿cuánto podrán aguantar los ucranianos? La otra: ¿cuánto podrá esperar él antes de darle al botón rojo? Cada vez se duda más del perfil psicológico del presidente ruso".