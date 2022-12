Qué piensa Javier Milei de Lionel Messi y de la victoria en el Mundial Qatar 2022

El diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei, se abrió en diálogo respecto al entusiasmo y la pasión que atravesó durante la tan esperada victoria de Lionel Messi ante Francia por el mundial de Qatar 2022.

El legislador le expresó a MDZ que "la pasión por el fútbol está terminada... pero el talento mayúsculo de Messi me deslumbra". Éste detalló que "con Messi me pasa lo mismo que con Martín Palermo, sufro cuando les va mal".

El ícono del liberalismo argentino comentó su pasado fanatismo por el Club Atlético Boca Juniors. "He tenido la suerte de ver ganador a Boca por todos lados". Éste viajó a Japón en la victoria del mundial de clubes del año 2000 y siguió con determinación el desarrollo del club oriundo de La Boca.

Javier Milei reveló que "lo vi encerrado en mi casa para que no se haga una lectura distinta pero bueno, la vida tiene estas cosas". El economista destacó que "en ningún momento hice referencias de otro tipo más que 'vamos argentina carajo', no me contamina el tema del festejo y no se me pueden hacer lecturas de otro tipo".

El diputado es fanático a muerte de Messi desde siempre. Éste llenó su Twitter de videos de Lionel Messi con la copa del mundo y de los festejos de los jugadores. "¿Critican a Messi? Es el mejor en todo, Messi es imposible", expresó el economista a lo largo de los años.

El diputado publicó una serie de fotos mundialistas bajo la frase "VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!". Asimismo, éste dio un mensaje simple sin intención de mezclarse con los festejos: "Su gloria me llena de felicidad".

Bancando a Messi desde siempre...!!!

Messi es imposible...!!!

Messi, por muy lejos, el mejor de todos los tiempos...!!! pic.twitter.com/b5A66ZzlM3 — Javier Milei (@JMilei) December 19, 2022

Javier Milei profundizó sobre la decadencia del fútbol argentino en términos económicos. "Argentina empobreció en dólares y los jugadores de fútbol son un transable. Por eso a nivel local te quedan los juveniles (y cada vez se te van antes) y los que vienen al retiro".

El economista señaló el caso del jugador Arturo Vidal como un ejemplo claro del contraste económico con Brasil. "Nuestro nivel de ingresos en dólares es miserable. No podemos tener un fútbol de altos ingresos. Sumále el CEPO, los impuestos y la inseguridad".