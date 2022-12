Luki Grimson habló sobre la frase de 'les pibis' y las canciones del Mundial de Qatar 2022

El militante del frente Patria Grande, Luki Grimson, dialogó con MDZ respecto al lenguaje inclusivo, las canciones del mundial de Qatar 2022 y los famosos discursos de odio de la actualidad.

- En su momento opinaste sobre la canción "Corran la bola", ¿qué opinas de la canción del mundial que se difundió? La de Mbappé y la de los franceses.

- Me parece que hay muchas cuestiones que tienen que ver con culturas que se van que se van construyendo y que al mismo tiempo se van transformando. Para mí lo más importante es poder estar abiertos a eso. Creo que en muchas situaciones nos damos cuenta de que la cultura de la cancelación en general no aporta nada. Sino que lo que queremos hacer es poder digamos estar más abiertes a poder pensar ciertos cuestionamientos. Pensar ciertos cambios. Creo que no se trata de tener un manual de las cosas que se pueden decir o sobre lo que no se puede decir. Sino con poder discutirlo y con poder entender también dónde estamos dando ciertas discusiones. Y con ver que hay muchas cosas que se reproducen desde lo cotidiano y uno por ahí no se da cuenta. Pero que está bueno poder digamos decir "che, bueno, no, esto por ahí lo puedo cambiar". Y entender que tampoco eso se trata de una cuestión individual, sino que tiene que ver con un sistema que se construyó históricamente y que esos cambios también son colectivos.



- ¿Qué postura tenés respecto a los tan famosos discursos de odio de la actualidad?

- En la actualidad los discursos de odio se ven verdad bastante cotidianamente lamentablemente. Creo que es importante también clarificar de qué hablamos cuando hablamos de discursos de odio. Porque no toda crítica, comentarios, etcétera es un discurso de odio, sino que los discursos de odio tienen que ver con cuestiones más estructurales y culturales. Pero que también se reproducen desde una discriminación, violencia y ataques que terminan siendo prácticamente sistémicos por decirlo de alguna manera pero en realidad masivos. Me parece que ahí también es importante preguntarse desde dónde salen esos discursos de odio y especialmente hacia dónde apuntan. Porque me parece que los discursos de odio se ven más claramente cuando se reproducen constantemente contra contra contra ciertos, sujetos o ciertos colectivos.

El militante del frente Patria Grande, Luki Grimson, junto a la diputada oficialista Ofelia Fernández.

- ¿Cuál es tu posición respecto al lenguaje inclusivo y todo el revuelo que generó tu frase de “les pibis” en su momento?

- El lenguaje inclusivo es parte de una construcción cotidiana sobre lo que decíamos también antes sobre cómo se va transformando la cultura y cómo se va transformando el lenguaje. Todes vamos a estar de acuerdo si decimos que vienen cambiando las formas en las que nos relacionamos cotidianamente. Y si esas formas cambian por qué no cambiaría también el lenguaje. Hay una pregunta necesaria para hacernos en ese sentido también para no quedarnos aferrados a cuestiones estáticas sobre cómo tenemos que hablar. Incluso la Real Academia Española recientemente habló con una postura bastante abierta sobre discutir el lenguaje inclusivo. Lo más importante es que el lenguaje inclusivo no tiene que ver ni con prohibiciones ni con regulaciones ni con imponerlo ni con ni con censurarlo.



- ¿Cómo profundizarías eso?

- Podemos tomar como ejemplo cuando yo dije "les pibis". Se nota mucho el nivel de reacción que genera cuando queremos cambiar ciertas cosas porque lo que queremos cambiar ahí en realidad es desarmar un privilegio de una imposición masculina por sobre todo lo demás. El lenguaje inclusivo viene a decir "bueno hay algo que visibilizar". Hay que visibilizar a las mujeres y hay que visibilizar también identidades históricamente no estuvieron nombradas y entendiendo la importancia de nombrarse en términos identitarios.