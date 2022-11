Suarez miente con la Revisión Técnica Obligatoria

La RTO salva vidas.

Rodolfo "Pinocho" Suarez miente cuando dice que la RTO salva vidas. Del 100% de los accidentes de tránsito solo el 1,6% es generado por el estado del vehículo, el 8,8%, por mal estado en la calzada, falta de iluminación o señalización y el 89,5% por error humano. De este último la mayoría es por conductores alcoholizados, según un informe de la centro de experimentación dedicado a la investigación y análisis de la seguridad vial y automotriz (CESVI). Es decir, el estado de las rutas y la educación vial son los principales responsables de los accidentes. En vez de invertir en arreglar los baches, sincronizar y poner nuevos semáforos, sacar tachas, se apunta al vehículo de la clase media porque es el único lugar para recaudar.

Si te falta la RTO el seguro no te va a cubrir los siniestros viales

Primero, hazme caso antes de creer a “Pinocho” Suarez y preguntale a tu productor de seguros si te cubre sin RTO, yo lo hice, y me contestaron que sí cubre. En la mayoría de los seguros no es una exigencia la RTO. Obviamente, los seguros no quieren perder clientes y saben -por sus estadísticas- que la RTO no tiene incidencia en la siniestralidad . Cuando el seguro lo necesita, antes de contratar, te obligan hacer una revisión técnica en sus talleres. La jurisprudencia ha rechazado la excusión de cobertura fundada en el art 34 de la Ley de Tránsito que impone a ciertos vehículos dicha verificación técnica, y en consideración a la Ley de Defensa del Consumidor por ser de los que la doctrina llama “de adhesión”, frente a la duda debe dilucidar contra el predisponente.

Suarez levantó la suspensión de la RTO mintiendo. En diciembre del año pasado, en plena campaña electoral, salió “Pinocho” Suarez ha decir que suspendía la RTO por falta de neumáticos y repuestos, después siguió con una campaña de “concientización” y ahora para el 1 de Noviembre que comenzaba a multar. Lo cierto que la fuerza mayor que sufren las familias mendocinas para poder cumplir los 36 puntos de la revisión técnica no han cesado, por el contrario se han agravado por la falta de partes y repuestos, por la disparada inflacionaria y no poder superar el índice de pobreza, máxime en Mendoza donde tenemos los salarios más bajos del país.

Sin la RTO no podes salir de la provincia. Al llegar a fin de año, comenzó “Pinocho” Suárez con la campaña del miedo sobre que no vas a poder salir de vacaciones por la falta de RTO. La experiencia es que los que han veraneado o viajan asiduamente por nuestro país no han tenido problema en viajar. A lo sumo en algún control de San Juan los pícaros le piden una coima. La mayoría de las provincias no han adherido a la ley nacional de tránsito y otras tienen el régimen suspendido en parte de su territorio como Mendoza.

Se puede cumplir los 36 puntos de la RTO. Miente “Pinocho Suárez” al decir que se puede cumplir con la técnica, que es solo rutinaria. Es imposible que un parque automotor como el de Mendoza, que tiene 15 años promedio de antigüedad, cumpla los 36 puntos de la RTO. Esto no significa que los vehículos estén en mal estado o que no puedan circular, sino que las exigencias de la RTO solo las cumplen autos de última tecnología. Tan es así que los mismo automotores al servicio del Estado no pasan la RTO y han sido eximidos por el Gobernador, caso patrulleros.

No existe un negocio detrás de la RTO

Si no existe negocio detrás de la RTO, ¿por qué no se exige RTO en el Valle De UCO, Lavalle, Santa Rosa, La Paz o Malargüe? Porque no se puede ganar plata por falta de cantidad de automotores. El gran negociado político detrás de la RTO es hacer la revisión técnica a los autos de los grandes centros urbanos de la provincia que significará para el 2023 unos 4 mil millones de pesos anuales (repartidos en 14 talleres autorizados por el Gobierno). Lo mismo que sucede con el Registro del Automotor, que se “privatizó a los amigos del poder”, las fotomultas de Las Heras y la compra de tachas en los municipios.

Están multando por la RTO. Sigue “Pinocho Suárez” mintiendo que están multando por falta de RTO. Ya pasaron varios días del 1 de noviembre, sin que hayamos podido encontrar una multa confeccionada, no obstante haber ofrecido la defensa legal gratuita al primero multado. Lo cierto es que el horno no está para bollos. Cualquier retén de policía que tuviese que parar a los automotores debería multar a un 80% que no tiene RTO, lo que generaría un gran enojo porque la gente sabe que esto es un negociado y que no tienen cómo pagar ni la multa, ni los 36 puntos de la técnica.

Seguiremos luchando hasta que logremos con el “Partido Verde” tener quórum suficiente en la legislatura para suspender la RTO hasta que sea posible que la familia mendocina renueve sus vehículos, sea accesible los repuestos y partes para la reparaciones, se reparen las calles y tengan ingresos que superen el índice de pobreza.

* Mario Vadillo es diputado provincial de Mendoza mandato cumplido, presidente del Partido Verde.